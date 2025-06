Governo e PNUD validam plano nacional para travar inundações e garantir água segura em STP

A luta contra os impactos severos das alterações climáticas ganhou hoje um novo impulso em São Tomé e Príncipe com a validação oficial do projeto nacional de adaptação às inundações e segurança hídrica, numa cerimónia que reuniu governantes, parceiros internacionais e especialistas ambientais, está sexta-feira, 27 de junho, no Auditório do Centro Cultural Brasil.

A iniciativa, promovida pelo Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, foi desenvolvida com apoio técnico do PNUD e financiamento assegurado pelo GEF – Fundo Mundial para o Ambiente. O documento agora validado estabelece uma estratégia clara para reduzir a vulnerabilidade de comunidades afetadas por inundações e garantir o acesso sustentável à água potável.

No seu discurso de abertura, a Ministra do Ambiente, Nilda da Mata, destacou o caráter estruturante do projeto:

Mitigação das inundações em áreas críticas de São Tomé e Santo António;

Gestão sustentável de resíduos sólidos, reduzindo riscos sanitários e ambientais;

Restauração ecológica e reflorestação de pelo menos 200 hectares de zonas degradadas;

Proteção das principais bacias hidrográficas, com foco nos rios Água Grande e Papagaio;

Promoção da equidade de género, empoderamento feminino e inclusão social nas comunidades beneficiárias.

A representante interina do PNUD, Negar Arefi, mostrou-se entusiasmada com a coesão do processo de formulação:

“Este projeto representa o melhor da cooperação internacional. É uma ação transformadora, fundamentada em evidências, construída com participação local e com metas mensuráveis. Não pouparemos esforços para garantir sua implementação.”

O plano deverá beneficiar diretamente mais de 95 mil cidadãos, com impacto indireto sobre diversas cadeias produtivas e sistemas naturais. A aprovação do documento técnico (PRODOC) marca o fim da fase de formulação e o início do processo de submissão ao GEF para financiamento final.

Segundo a ministra Nilda da Mata, “o tempo de planeamento terminou; é hora de executar”. E concluiu:

“Não podemos esperar que o próximo desastre climático nos ensine o que já sabemos. Temos de agir agora, com coragem, e este projeto é a prova de que temos um caminho.”

Waley Quaresma