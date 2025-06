Assistência médica especializada e gratuita na ilha do Príncipe

A consulta médica gratuita realizada pela 19ª equipa médica chinesa na ilha do Príncipe, atendeu mais de 300 pessoas.

A Região Autónoma do Príncipe padece da falta de médicos especialistas. A intervenção da equipa médica chinesa levou para a população da ilha assistência especializada em cirurgia geral, anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, acupuntura tradicional chinesa, odontologia e cardiologia.

«A ação representa mais uma expressão concreta da amizade e cooperação entre a China e São Tomé e Príncipe», referiu Zhao Linyong, o chefe da equipa médica chinesa.

O Presidente do governo regional do Príncipe, Filipe Nascimento, recebeu a equipa médica chinesa tendo analisado a situação da saúde na ilha do Príncipe.

O presidente do Governo da Região do Príncipe, enalteceu a «assistência prestada pela missão chinesa, e elogiou o elevado profissionalismo e dedicação dos membros da equipa», lê-se destaca a nota de imprensa da equipa médica chinesa.

Garantia da saúde pública tanto no Príncipe como em São Tomé é uma garantia dada pela equipa médica.

Abel Veiga