AGER organiza fórum de governação da internet

As novas tecnologias estão no centro do debate global, e São Tomé e Príncipe não pretende ficar à margem. Por meio da AGER, a Autoridade-Geral de Regulação, o país organizou o seu primeiro Fórum sobre a Governação da Internet.

Reforçar as infraestruturas e garantir o acesso equitativo às tecnologias que moldam o futuro são prioridades estratégicas para acelerar a transformação digital.

“É fundamental garantir conectividade, acesso e qualidade na Internet. Mas isso não basta, é preciso definir políticas claras que assegurem que todos, incluindo os que vivem em zonas rurais, tenham acesso à Internet, às redes sociais, aos dados e a todo o ecossistema digital”, afirmou Vaste dos Santos, Presidente do Conselho de Administração da AGER.

A “Confiança Digital” foi um dos temas em destaque. Entre os oradores, destacou-se Danilo Salvaterra, especialista em gestão de negócios da Internet, que partilhou reflexões sobre os desafios e oportunidades da era digital.

“Os santomenses não devem estar eternamente condicionados à migração como única via para alcançar uma vida melhor. Com domínio das ferramentas e competências exigidas pelo mundo atual, é possível produzir localmente e atrair recursos financeiros para o país, reforçando a entrada de divisas. Isto é perfeitamente viável”, destacou Danilo Salvaterra.

Capacitar os jovens é essencial para garantir uma transformação digital inclusiva e sustentável.

“O Governo de São Tomé e Príncipe reafirma o seu compromisso firme e contínuo com a transformação digital do país, promovendo políticas inclusivas e sustentáveis, alinhadas com as melhores práticas internacionais”, assegurou Américo Ramos, Primeiro-Ministro.

A soberania digital, a resiliência tecnológica e o acesso equitativo à Internet continuam a ser desafios estratégicos para São Tomé e Príncipe.

José Bouças