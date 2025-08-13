Obras nas pontes de Lembá e Brigoma aguardam pela prospecção geotécnica

O distrito de Lembá recebeu a visita do Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Nelson Cardoso, para acompanhar de perto o andamento das obras das pontes sobre os rios Lembá e Brigoma, dois projetos considerados cruciais para garantir mobilidade, segurança e desenvolvimento na região norte.

Com 115 metros de extensão, a ponte Lembá será a maior da intervenção, a de Brigoma tem 75 metros. Juntas, fazem parte de um conjunto de 12 pontes em processo de reabilitação ou de construção na região norte da ilha de São Tomé.

Algumas melhorias, como a recuperação de estruturas adjacentes, estão a ser realizadas pela empresa responsável como parte da sua responsabilidade social, fora do contrato principal. Apesar do avanço, o ministro destacou pontos que exigem atenção urgente.

“Identificámos entraves nas salvaguardas sociais e ambientais. É essencial que a unidade de implementação, o empreiteiro e a fiscalização se reúnam para resolver estas questões e evitar atrasos junto ao banco financiador”, advertiu.

O projeto foi lançado com base num estudo conceptual. Agora, a prioridade é concluir a prospecção geotécnica — trabalho que vai fornecer dados essenciais para o projeto de execução. Em Brigoma, uma ponte alternativa será construída para garantir o tráfego durante as obras.

A visita também serviu para responder a críticas e esclarecer rumores sobre a licitação.

“Todos os concursos financiados por parceiros internacionais passam pelo crivo da não objeção deles. A empresa vencedora apresentou a proposta financeira mais baixa, dentro de critérios transparentes”, explicou Cardoso, apelando para que eventuais dúvidas sejam dirigidas aos órgãos competentes, já que os documentos são públicos.

Além das pontes, o ministro confirmou que as obras no troço Guadalupe–Neves devem iniciar ainda este ano. O projeto atualizado e novos estudos para o trecho Neves–Santa Catarina, e vias alternativas ao aeroporto já estão prontos e aguardam validação.

Cardoso encerrou a visita sublinhando a importância estratégica das obras: