“Bicho de Sete Cabeças” no Cine Brasil

Na sessão será exibido o aclamado filme “Bicho de Sete Cabeças”, dirigido por Laís Bodanzky. O filme é um marco do cinema nacional com 26 PRÊMIOS conquistados!

DESTAQUE DA PREMIAÇÃO:

Festival de Brasília – 7 prêmios

Festival de Recife – 9 prêmios

Prêmio APCA – 4 categorias

Prêmio Margarida de Prata – CNBB

Melhor Filme de Diretor Estreante – Festival de Trieste (Itália)

Curiosidade:

Eleito o 72º melhor filme brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Sinopse:

Neto (Rodrigo Santoro) e seu pai, Seu Wilson (Othon Bastos), vivem um conflito intenso. Quando a relação atinge o limite, Neto é internado em um manicômio, onde enfrenta as duras realidades de um sistema que desumaniza seus pacientes. Uma obra crua e necessária sobre família, saúde mental e resistência.

Informações:

Cine Brasil

Filme: “Bicho de Sete Cabeças”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 22 de agosto

Horário: 18h

Venha prestigiar este marco do cinema nacional! Traga os amigos e participe!