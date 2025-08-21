“Bicho de Sete Cabeças” no Cine Brasil

Na sessão será exibido o aclamado filme “Bicho de Sete Cabeças”, dirigido por Laís Bodanzky. O filme é um marco do cinema nacional com 26 PRÊMIOS conquistados!
DESTAQUE DA PREMIAÇÃO:
Festival de Brasília – 7 prêmios
Festival de Recife – 9 prêmios
Prêmio APCA – 4 categorias
Prêmio Margarida de Prata – CNBB
Melhor Filme de Diretor Estreante – Festival de Trieste (Itália)
Curiosidade:
Eleito o 72º melhor filme brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).
Sinopse:
Neto (Rodrigo Santoro) e seu pai, Seu Wilson (Othon Bastos), vivem um conflito intenso. Quando a relação atinge o limite, Neto é internado em um manicômio, onde enfrenta as duras realidades de um sistema que desumaniza seus pacientes. Uma obra crua e necessária sobre família, saúde mental e resistência.
Informações:
Cine Brasil
Filme: “Bicho de Sete Cabeças”
Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé
Entrada: Gratuita
Data: 22 de agosto
Horário: 18h
Venha prestigiar este marco do cinema nacional! Traga os amigos e participe!