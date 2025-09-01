AfrinomadHub.com destaca São Tomé e Príncipe como um dos principais destinos para nómadas digitais

Londres, 31/08/2025 — O AfrinomadHub.com, uma nova plataforma online dedicada a nómadas digitais, freelancers e trabalhadores remotos em toda a África, publicou um perfil detalhado de São Tomé e Príncipe, destacando o seu crescente apelo como centro para profissionais independentes, nómadas digitais, trabalhadores remotos e freelancers.

A plataforma oferece recursos, incluindo:- Guias de países com informações sobre vistos, segurança e estilo de vida. – Comparações de custo de vida entre cidades africanas. Informações práticas para freelancers e trabalhadores remotos.

“Os trabalhadores remotos cada vez mais olham para África e São Tomé e Príncipe em particular, não apenas como um destino de viagem, mas como um lugar para viver, trabalhar e prosperar”, disse Telmo Simões, co-fundador do AfrinomadHub.com.

“Acreditamos que São Tomé e Príncipe tem todos os ingredientes para se tornar um grande destino para este movimento global.”

O perfil completo de São Tomé e Príncipe está disponível em: https://www.afrinomadhub.com/country/sao-tome-principe

FONTE : AfrinomadHub.com