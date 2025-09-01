Juram dar a vida pela pátria santomense, mas para já dão sangue

É a única instituição do Estado em que os seus membros prestam o juramento solene, de dar a própria vida em defesa de São Tomé e Príncipe, as forças armadas. Sangue é também uma expressão de vida, e na última semana, dezenas de militares do exército e da guarda costeira doaram voluntariamente sangue, para salvar vidas no hospital central Ayres de Menezes.

Os dados recolhidos pelo Téla Nón indicam que os militares verteram sangue abundante, que encheu 55 bolsas. Cada bolsa segundo os técnicos de saúde conserva 45 mililitros de sangue. Estima-se que o hospital central recebeu a maior doação voluntária de sangue num dia, avaliada em cerca de 25 litros.

A dádiva de vida das FASTP aconteceu em alusão aos 50 anos da institucionalização das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Até os primeiros 15 anos da independência nacional eram as FARSTP- Forças Armadas Revolucionárias de São Tomé e Príncipe. Nos últimos 35 anos o R foi aniquilado da sigla.

Apesar dos altos e baixos, o juramento de vida continua vivo nas FASTP. Já as classes política e jurídica juram cumprir e fazer cumprir as leis, quando são investidos nos órgãos de poder. Um juramento que passou a ser violado consecutivamente. Dar a vida por São Tomé e Príncipe, Nunca.

Abel Veiga