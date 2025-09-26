Segurança de “Nino Monteiro” sujeito a termo de identidade e residência

De regresso ao país, Nino Monteiro, Presidente da Federação Santomense de Futebol e líder da coligação parlamentar MCI/PS-PUN, reagiu ao incidente ocorrido no último fim de semana, que culminou na detenção do seu segurança no Aeroporto Internacional Nuno Xavier, por tentativa de embarque com uma arma de fogo num voo da TAP.

O dirigente político e desportivo afirmou que tem sido alvo de ameaças e, por esse motivo, considera legítimo dispor de segurança pessoal.

“Como qualquer cidadão que se sente ameaçado, tenho direito a proteção. Sinto-me ameaçado e, por isso, sinto-me no direito de ter segurança.”

Nino Monteiro garantiu desconhecer que o agente estivesse armado, e ainda mais, que tivesse transportado a arma para o interior da aeronave.

“Não tinha qualquer informação de que o indivíduo possuía uma arma. A arma não é minha, eu não sabia.”

Lamentou o sucedido, sublinhou que tanto o segurança como a ENASA devem assumir as responsabilidades que lhes competem no âmbito do incidente.

“Todos os passageiros devem ser revistados. Eu fui revistado. Viajo com frequência, sou adulto, e nunca passei por uma situação semelhante. Penso que o indivíduo é adulto, é responsável, e deve assumir o ato cometido.”

O caso foi remetido às autoridades judiciais, que aplicaram ao segurança a medida de coação de termo de identidade e residência. Já o supervisor de serviço da ENASA, presente no momento do incidente, encontra-se suspenso até à conclusão do inquérito em curso.

José Bouças