“Mãos de Mulher” moldam o desenvolvimento sustentável em Água Izé

A Associação Roça Mundo lidera o projecto “MM” Mãos de Mulher”. Inspirou-se na tradição secular das mulheres santomenses, para devolver à nova geração de mulheres as técnicas de olaria e cerâmica.

«As nossas kotas mais velhas, digamos assim, faziam olaria, e eu tenho duas peças lindíssimas guardadas. O que está a acontecer agora é nos apropriarmos, outra vez desta tradição e se possível fazer inovação», explicou João Carlos Silva, Presidente da Associação Roça Mundo.

Ana Maria Leitão, uma das mulheres de Água Izé envolvida no processo de formação em cerâmica e olaria, considera que o projecto vai elevar o rendimento das famílias.

«Fizemos bindes, e vários objectos que poderão ser vendidos aos turistas que visitam aqui a roça», afirmou.

No futuro breve as Mãos de Mulher, vão transformar restos de socas de bananeiras em tapeçaria.

As Mãos das Mulheres simbolizam criação e mudança em São Tomé e Príncipe. Mãos que sempre transformaram a vida das famílias santomenses, e ajudaram no combate à pobreza.

«As mãos das mulheres são maternais, mãos de melhor gestão, mãos de responsabilidade maior, por cuidar dos filhos e às vezes até dos próprios maridos», relatou João Carlos Silva.

Em parceria com a Associação Roça Mundo de São Tomé e a MEIA de Cabo Verde, a comunidade de Água Izé está a trabalhar para se afirmar como uma micro-cidade rural. O projecto de desenvolvimento integrado avança paulatinamente. A formação dos moradores é uma das etapas.

«Parece-me que as pessoas daqui têm uma expressão manual muito fácil a mexer com o barro. É algo espontâneo, é uma coisa que está intrínseca nas gentes daqui», referiu Marta Canais, técnica da cooperação portuguesa de formação em cerâmica e olaria.

O projecto de transformação do barro e de outros materiais orgânicos em objectos de decoração, reforça o compromisso da comunidade de Água Izé na protecção do ambiente. Sob a orientação da Associação Roça Mundo grande quantidade de plástico já foi recolhido do quintal e do mato de Água Izé. O plástico cuja importação já foi proibida pelo governo, vai animar a arte na roça. Será transformado em estátuas e outros objectos para decoração da futura micro-cidade.

«Somos património mundial da biosfera, as duas ilhas, e brevemente vamos ser património a nível de 6 roças. Nós estamos num laboratório de patrimónios, e temos de saber tirar o melhor partido disto, criando renda, receitas», alertou João Carlos Silva.

As mulheres de Água Izé foram desafiadas a segurar nas mãos o projecto MM-Mão de Mulher. «Queremos que paulatinamente este projecto se transforme numa cooperativa dirigida por elas», frisou.

O Presidente da Associação Roças Mundo destacou o papel da cooperação portuguesa no apoio ao projecto de desenvolvimento integrado em Água Izé.

