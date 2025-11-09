“Mãos de Mulher” moldam o desenvolvimento sustentável em Água Izé

A Associação Roça Mundo lidera o projecto “MM” Mãos de Mulher”. Inspirou-se na tradição secular das mulheres santomenses, para devolver à nova geração de mulheres as técnicas de olaria e cerâmica.
«As nossas kotas mais velhas, digamos assim, faziam olaria, e eu tenho duas peças lindíssimas guardadas. O que está a acontecer agora é nos apropriarmos, outra vez desta tradição e se possível fazer inovação», explicou João Carlos Silva, Presidente da Associação Roça Mundo.
Ana Maria Leitão, uma das mulheres de Água Izé envolvida no processo de formação em cerâmica e olaria, considera que o projecto vai elevar o rendimento das famílias.
«Fizemos bindes, e vários objectos que poderão ser vendidos aos turistas que visitam aqui a roça», afirmou.
No futuro breve as Mãos de Mulher, vão transformar restos de socas de bananeiras em tapeçaria.
As Mãos das Mulheres simbolizam criação e mudança em São Tomé e Príncipe. Mãos que sempre transformaram a vida das famílias santomenses, e ajudaram no combate à pobreza.
«As mãos das mulheres são maternais, mãos de melhor gestão, mãos de responsabilidade maior, por cuidar dos filhos e às vezes até dos próprios maridos», relatou João Carlos Silva.
Em parceria com a Associação Roça Mundo de São Tomé e a MEIA de Cabo Verde, a comunidade de Água Izé está a trabalhar para se afirmar como uma micro-cidade rural. O projecto de desenvolvimento integrado avança paulatinamente. A formação dos moradores é uma das etapas.
«Parece-me que as pessoas daqui têm uma expressão manual muito fácil a mexer com o barro. É algo espontâneo, é uma coisa que está intrínseca nas gentes daqui», referiu Marta Canais, técnica da cooperação portuguesa de formação em cerâmica e olaria.
O projecto de transformação do barro e de outros materiais orgânicos em objectos de decoração, reforça o compromisso da comunidade de Água Izé na protecção do ambiente. Sob a orientação da Associação Roça Mundo grande quantidade de plástico já foi recolhido do quintal e do mato de Água Izé. O plástico cuja importação já foi proibida pelo governo, vai animar a arte na roça. Será transformado em estátuas e outros objectos para decoração da futura micro-cidade.
«Somos património mundial da biosfera, as duas ilhas, e brevemente vamos ser património a nível de 6 roças. Nós estamos num laboratório de patrimónios, e temos de saber tirar o melhor partido disto, criando renda, receitas», alertou João Carlos Silva.
As mulheres de Água Izé foram desafiadas a segurar nas mãos o projecto MM-Mão de Mulher. «Queremos que paulatinamente este projecto se transforme numa cooperativa dirigida por elas», frisou.
O Presidente da Associação Roças Mundo destacou o papel da cooperação portuguesa no apoio ao projecto de desenvolvimento integrado em Água Izé.
Abel Veiga
Tluquí sun deçú
9 de Novembro de 2025 at 15:03
Muito bem
Bem haja
Somente para complementar,
O barro faz loiças, pratos, copos, peças ornamentais, cerâmica, quando trabalhada finamente temos loiças, da qual muitas vezes importados a preço de ouro,….pratos, chávenas de chás e cafés
Os plásticos ou se quiserem do plástico, pode-se fazer e transformar em vários artigos/materiais com valor, cadeira de rodas, camas para hospital, e centro de saúde quando complementados, com serralharia e computação, bancos de rua, mesas vassouras, brinquedos para crianças, peças ornamentais para jardim, baloiços, escorregas, uso para construção civil, etc. etc…
Da areia ou de uma garrafa de vidro, que se deita fora, ou se apanha no lixo, ou a beira mar, ou no mar se faz ou se pode reconstruir vidros, que tanta utilidade tem, como por exemplo copos, pratos, usos na construção civil(janelas, portas, chão, divisão), quando complementados coma serralharia e computação, etc, etc…peças de ornamentação, decoração, basta pensar um pouco, observar, analisar
Temos ainda a madeira,….
Temos a chuva de que dá verde, as ervas para criação de gados,… processamento de carnes e seus derivados para consumo interno, para exportação,…
Temos o mar, desenvolver cluster do mar
Tudo isto num país de dupla insularidade, com gente jovens ávidas de conhecimentos, de saber, …ávidas de rendimentos, emprego,…logo de uma administração de que tanto necessita de receitas, pois que depende do exterior
Tudo isto, num país insular, que detém uma localização ego-estratégia, ao sul, a norte, a oeste, a este, para o comercio,…para exportação
mercado do golfo na Guiné, 300 milhões de habitantes com milhares de necessidades a satisfazer,…alimentação, roupa, escolas, formação, assessoria, etc, etc….
Necessidade interna de instituições fortes e bem preparadas, infraestruturas, formação qualificação internas, justiça e sustentabilidade
Ama a tua terra, ama a tuas gentes, o teu território, o teu ambiente, a tua natureza
És daqui, ajuda a desenvolver o teu País
Necessidade de criar adotar leis e medidas de preservação da natureza, do ambiente, do ecossistemas, coima e punição para quem tentar destruir, para quem maltratar, os animais(porquanto vi a dias nas redes sociais, maus tratos a macaco, um animal de que se pode auxiliar muito no turismo, como qualquer outras espécies em perigo no país), mão pesada, medidas, atuação,…
Necessidade de olhar para o sector da habitação, do ordenamento do território