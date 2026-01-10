Três indivíduos detidos pela Polícia Nacional na posse de notas falsas de euro

A operação, desencadeada na sequência de uma denúncia anónima, culminou na detenção de três indivíduos quando tentavam utilizar notas falsas de euro em transações comerciais.

“Nessas compras com notas falsas chegaram a envolver cambistas da praça, onde a polícia foi alertada e conseguiu intercetar os suspeitos. No total da investigação foram apreendidas dez notas falsas de 100 euros”, informou o subcomissário Ulisses da Cruz, porta-voz da Polícia Nacional.

As autoridades suspeitam ainda que o grupo operava também com notas falsas de dólar. “Em algumas imagens analisadas é possível identificar igualmente notas em dólar”, acrescentou o porta-voz.

Os três detidos, cidadãos santomenses residentes em Portugal que regressaram ao país para celebrar a quadra festiva do Natal e do Ano Novo, já foram entregues ao Ministério Público. “São três indivíduos de nacionalidade santomense, radicados em Portugal, que vieram possivelmente de férias ao país e trouxeram consigo um número considerável de notas falsas”, sublinhou o agente policial.

Entretanto, a Polícia Nacional apresentou o balanço da operação “Quadra Festiva Segura”, realizada em todo o território nacional. “Foi uma quadra tranquila do ponto de vista criminal, sem grandes ocorrências que pudessem alarmar a sociedade”, destacou Ulisses da Cruz.

No que respeita à sinistralidade rodoviária, o resultado foi considerado positivo, não se tendo registado qualquer vítima mortal nas estradas de São Tomé e Príncipe durante o período festivo.

José Bouças