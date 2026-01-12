TOY descobriu o paraíso em STP onde votou antecipadamente para as eleições presidenciais portuguesas

“Na verdade, a ilha do Príncipe, para mim foi a maior experiência turística e inspiradora, que eu já tive fora de Portugal, e eu já viajei bastante…”

A admiração pelo encanto natural de São Tomé e Príncipe, foi expressa pelo músico português António Manuel, mais conhecido pelo público português e internacional por Toy.

Veio descobrir o primeiro país do mundo que é reserva mundial da biosfera, e ficou encantado. Toy prometeu regressar as ilhas verdes do golfo da Guiné.

«É tão bom chegarmos aqui e sentirmos em casa. A língua portuguesa é a nossa pátria, onde falamos a nossa língua sentimos em casa. Estamos em nossa casa, com a nossa gente. Ao chegar aqui apetece-me abraçar São Tomé e Príncipe como se fosse uma pessoa, porque aqui sinto que estou em família», desabafou.

A ilha do Príncipe transportou o músico português para a génese da humanidade, para o jardim do Éden.

«Na verdade, chegar ao Príncipe para quem não sabe, a ilha tem praias completamente desertas. Há sítios incríveis que nós sentimos como Adão e Eva. Na verdade, Príncipe para mim foi a maior experiência turística e inspiradora que eu já tive fora de Portugal, e eu já viajei bastante…», confessou Toy.

No meio da floresta, contornada por areia bronzeada, sol e água do mar de facto transparente e tépida, Toy uniu o útil ao agradável. Pela primeira vez exerceu o direito de voto para as eleições em Portugal num clima tropical.

«É a primeira vez em 62 anos de idade, que exerço o direito de voto fora do país. Faze-lo aqui em São Tomé é fazê-lo de uma forma mais quente, mais tropical, é uma experiência nova», sublinhou.

Trata-se do voto antecipado para as eleições presidenciais em Portugal marcadas para 18 de janeiro de 2025.

Os cidadãos portugueses com capacidade eleitoral, e que se encontram de passagem por São Tomé e Príncipe poderiam exercer o direito de voto na secção consular da embaixada de Portugal no arquipélago.

«O clima tropical inspira o eleitor a decidir e inspira um compositor a fazer canções. Já tenho muitas ideias aqui na cabeça», revelou o artista musical português.

Com inspiração de São Tomé e Príncipe em 2026 Portugal vai ter novo Presidente da República e novas músicas de Toy. «Novas músicas, novo Presidente eleito por mim, e por todos aqueles que se não fizerem vão ser responsáveis», concluiu.

