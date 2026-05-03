Salários insuficientes e preços em alta marcam reflexão do 1º de Maio

Sexta-feira, 1 de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Em São Tomé e Príncipe, a efeméride foi assinalada com uma feira agrícola que apresentou diversidade de produtos, mas também o lamento dos visitantes, maioritariamente trabalhadores, perante os preços praticados.

“‘Por acaso há produtos, mas está caro”, observou David Gomes.

“As coisas estão a cada dia pior. Vejo que esta feira foi uma iniciativa muito boa, mas as coisas estão muito caras”, acrescentou Valdemira Barbosa.

Cada vez mais, este dia desperta reflexão sobre os desafios da profissionalização, da valorização dos setores produtivos e da construção de condições mais justas para todos.

“Os salários não respondem às necessidades reais dos trabalhadores, mas enfim…’, desabafou Celmira Barroso. “Vamos tendo um país que, enquanto uns trabalham, outros estão empregados a ganhar muito mais, e ali há uma desilusão total nas pessoas, até deceção”, lamentou Reginaldo da Mata.

Em meio aos desafios, há quem opte por partilhar conselhos.

“Temos uma terra muito fértil e as pessoas deveriam apostar mais na produção e na criação para podermos ter mais alimentos como matabala, a mandioca e outros produtos da terra que são muito benéficos para a nossa saúde”, apelou Valdemira Barroso.

O Dia Internacional dos Trabalhadores constitui um marco histórico que simboliza a luta pela conquista de direitos e pela melhoria das condições de trabalho.

José Bouças