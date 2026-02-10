Transparência Climática: STP dá passo estratégico no âmbito do Acordo de Paris

São Tomé e Príncipe encontra-se atualmente perante o desafio de elaborar o seu primeiro Relatório Bienal de Transparência, no âmbito do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas, documento que será em breve submetido às Nações Unidas.

Segundo Gonçalo Cavalheiro, responsável do Núcleo Lusófono para a Transparência Climática, “este relatório é fundamental porque permite compreender o que já foi realizado, o que está em curso, identificar as emissões do país, reconhecer as principais vulnerabilidades, definir medidas de adaptação e, sobretudo, estruturar as necessidades em termos de apoio tecnológico, financeiro e de capacitação”.

Para a sua preparação, técnicos de diversos setores participam num seminário de capacitação de cinco dias, realizado com o apoio do Núcleo Lusófono para a Transparência Climática.

A ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Nilda da Mata, sublinhou que “este é um passo estratégico para reforçar a credibilidade das nossas políticas climáticas, melhorar a qualidade dos dados, promover a melhoria contínua dos sistemas de reporte e apoiar uma tomada de decisão mais informada e eficaz”.

Enquanto reserva mundial da biosfera, São Tomé e Príncipe assume uma responsabilidade acrescida na proteção do seu património natural e na promoção de um modelo de desenvolvimento resiliente, inclusivo e sustentável.

