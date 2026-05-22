A “viagem de núpcias tardia” de uma avó de 71 anos

Aos 71 anos, depois de perder o marido, Gesang Lamu decidiu aprender tibetano a partir do zero. No dia em que ela pôde ler as placas de trânsito, seu mundo deixou de ser um labirinto.

Nove anos depois, ela finalmente tomou a estrada sozinha para Yangzhuoyong (Yamdrok Tso): uma viagem que eles prometeram fazer juntos, mas nunca conseguiram realizar. De pé à beira do lago sagrado, lembrando-se de seu marido desaparecido, ela contemplou uma das paisagens mais sublimes. Esta viagem de nove anos foi ao mesmo tempo uma despedida e um reencontro.