Mén Non realiza celebração dedicada ao Dia da Criança Africana

A Associação Mén Nón promove, no próximo dia 20 de junho de 2026, no Centro de Recursos da Rede DLBC, no Bairro Padre Cruz, em Carnide (Lisboa), uma celebração dedicada ao Dia da Criança Africana, reunindo crianças, famílias e membros da comunidade num momento de aprendizagem, cultura e convívio.

Embora o Dia da Criança Africana seja oficialmente assinalado a 16 de junho, data que recorda a luta das crianças sul-africanas pelo direito à educação, a Associação Mén Nón escolheu celebrar esta efeméride no dia 20 de junho, permitindo uma maior participação das famílias.

Sob o lema “Brincar, Aprender e Celebrar África”, o evento pretende valorizar as culturas africanas e reforçar a importância dos direitos da criança através de atividades educativas, recreativas e culturais.

Entre os destaques da iniciativa encontram-se a Ginástica em Família e a Hora do Conto Africano, conduzida pela escritora são-tomense Isabel Mota, autora do livro infantil Maria, o cheiro da minha mãe / Maiá – sêlu di mén mu, recentemente apresentado ao público e inspirado nas memórias, afetos e vivências da infância.

O programa inclui ainda jogos tradicionais africanos, atividades lúdicas ligadas à gastronomia de São Tomé e Príncipe, momentos de partilha entre famílias e a entrega de diplomas de participação às crianças presentes.

Com esta iniciativa, a Associação Mén Nón pretende criar um espaço de encontro entre gerações, promovendo o orgulho nas raízes africanas, a convivência comunitária e o desenvolvimento saudável das crianças. A iniciativa contará igualmente com referências à cultura são-tomense, através da literatura infantil e da gastronomia tradicional, promovendo a transmissão de saberes, memórias e identidade cultural às novas gerações.

Data: 20 de junho de 2026

Hora: 10h30 às 14h00

Local: Centro de Recursos da Rede DLBC – Bairro Padre Cruz, Carnide, Lisboa

A entrada é gratuita e aberta à comunidade.

Associação Mén Nón

Lisboa, junho de 2026