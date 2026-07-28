Dia Mundial de luta contra Hepatite 2026 – Mensagem do Director Regional da OMS para a África, Dr. Mohamed Janabi 

Ninguém deveria morrer de uma doença que pode ser prevenida, diagnosticada e, em muitos casos, tratada. No entanto, apesar de uma redução de 25% nas novas infecções por hepatite B entre 2015 e 2024, milhões de pessoas em toda a Região Africana da OMS continuam sem acesso atempado ao diagnóstico, tratamento e cuidados de saúde, enquanto as hepatites virais continuam a ceifar demasiadas vidas.

Hoje, no Dia Mundial da Hepatite 2026, sob o tema «Hepatite: Vamos acabar com ela», apelo aos governos, parceiros, profissionais de saúde e comunidades para que eliminem as barreiras que impedem as pessoas de aceder a serviços de hepatite que salvam vidas. A eliminação das hepatites virais está ao nosso alcance, mas apenas se as intervenções cuja eficácia já foi comprovada estiverem disponíveis para todos os que delas necessitam.

Já dispomos das ferramentas necessárias para acabar com as hepatites virais enquanto ameaça para a saúde pública. Uma vacina altamente eficaz contra a hepatite B, introduzida no início da década de 1990, proporciona até 95% de protecção contra a infecção. Dispomos igualmente de meios de diagnóstico fiáveis que permitem a detecção precoce da doença, bem como de tratamentos curativos para a hepatite C e de terapêuticas eficazes para a hepatite B, capazes de prevenir a cirrose hepática e o cancro do fígado.

Aproximar estes serviços das populações, através do reforço dos sistemas de cuidados de saúde primários, permitirá salvar vidas, reduzir a carga a longo prazo sobre os serviços de saúde e aproximar os países da concretização da cobertura universal de saúde.

Este já não é um desafio científico. O desafio reside na mobilização da vontade política, na garantia de investimento adequado e na prestação equitativa dos serviços, para que todos possam beneficiar destas intervenções comprovadamente eficazes.

A Região Africana já demonstrou liderança ao expandir a administração universal da dose de nascimento da vacina contra a hepatite B, ao impulsionar a tripla eliminação da transmissão vertical do VIH, da sífilis e da hepatite B, e ao ser pioneira no desenvolvimento de estratégias para a eliminação da hepatite C. Estas conquistas demonstram o que pode ser alcançado através de um compromisso político sustentado, do investimento e da parceria.

Agora, estes esforços têm de ser alargados e mantidos em todos os 47 Estados-Membros.

Demasiadas pessoas continuam a viver com hepatites virais sem terem conhecimento da sua infecção. O diagnóstico tardio significa que muitas apenas procuram cuidados de saúde quando já desenvolveram doença hepática grave, enquanto o acesso ao rastreio e ao tratamento continua a ser desigual, sobretudo nas comunidades mais desfavorecidas. O estigma e a limitada sensibilização para a doença desencorajam igualmente muitas pessoas de procurarem testes de diagnóstico e cuidados de saúde.

Para colmatar estas lacunas, os serviços relacionados com as hepatites devem passar a integrar os cuidados de saúde de rotina ao longo de todo o ciclo de vida. A integração de meios de prevenção, de rastreio e de tratamento nos cuidados de saúde primários tornará estes serviços mais acessíveis e mais económicos, enquanto o investimento contínuo na investigação e na inovação contribuirá para alargar o acesso a novos métodos de diagnóstico e tratamentos, incluindo para a hepatite B e para a co-infeção pelos vírus da hepatite B e D.

Neste Dia Mundial da Hepatite, exorto os Estados-Membros a reforçarem os programas nacionais de luta contra a hepatite, a alargarem o acesso à vacinação, à testagem e ao tratamento, e a colocar as comunidades no centro dos esforços de eliminação. Apelo igualmente aos parceiros para que mantenham o apoio técnico e financeiro tão fundamental para que os países acelerem os progressos rumo às metas de eliminação para 2030.

Enquanto OMS, estamos totalmente empenhados em trabalhar em conjunto com cada um dos nossos Estados-Membros no sentido de reforçar os sistemas de saúde, alargar o acesso equitativo aos serviços de hepatite e apoiar a acção liderada pelos países.

Juntos, podemos prevenir novas infecções, salvar vidas e garantir que a hepatite viral deixe de ser uma barreira para uma vida mais saudável para as populações africanas.