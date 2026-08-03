Guia alimentar para os são-tomenses entra na fase de validação

A Direção dos Cuidados de Saúde, através do Programa Nacional de Nutrição, está a elaborar um Guia Alimentar para a população são-tomense, com o objetivo de promover hábitos alimentares mais saudáveis e contribuir para a prevenção de doenças relacionadas com a má alimentação.

O documento está a ser desenvolvido com o apoio de especialistas em nutrição e alimentação, tendo por base os hábitos alimentares tradicionais da população de São Tomé e Príncipe.

No dia 31 de julho, realizou-se um workshop que reuniu diversos especialistas para a validação técnica do guia. Segundo a técnica do Programa Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde, Dilúvia António, o documento resulta de uma avaliação da qualidade da alimentação dos são-tomenses e apresenta recomendações destinadas a melhorar os seus hábitos alimentares.

“O guia evidencia que a base alimentar da população são-tomense é composta pela banana, fruta-pão e matabala, embora continue a verificar-se um elevado consumo de arroz e esparguete. O documento apresenta recomendações que servirão de orientação para que a população faça escolhas alimentares mais saudáveis, contribuindo igualmente para a redução das doenças crónicas associadas a uma alimentação inadequada“, explicou Dilúvia António.

Dilúvia António acrescentou que o guia foi elaborado numa linguagem simples e acessível, permitindo a sua utilização por diferentes instituições públicas e privadas, incluindo escolas, comunidades e cantinas escolares.

“Trata-se de um instrumento de fácil compreensão, que poderá ser utilizado em várias instituições, nas escolas e nas comunidades. O objetivo é orientar a população para escolhas alimentares mais saudáveis. Hoje realizámos a validação técnica com especialistas e, na segunda-feira, 3 de agosto, faremos a validação comunitária em todos os distritos da ilha de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe, com vista a recolher contributos que permitam enriquecer o documento antes da aprovação da versão final do Guia Alimentar de São Tomé e Príncipe“, acrescentou.

Para a coordenadora do Departamento de Doenças Crónicas Não Transmissíveis, Míryam Cassandra, o Guia Alimentar representa muito mais do que um simples documento técnico, constituindo uma ferramenta estratégica para a promoção da saúde pública.

“Este trabalho introduz inovação e novas metodologias para identificar, valorizar e proteger as nossas plantas alimentares locais. Ao mesmo tempo, disponibiliza às comunidades ferramentas práticas para combater a subnutrição, respeitando a biodiversidade e preservando a identidade cultural de cada região“, afirmou Míryam Cassandra.

A elaboração do Guia Alimentar para a população são-tomense conta com o apoio da Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe. O workshop de validação técnica do documento decorreu no auditório do Centro Cultural Guimarães Rosa, da Embaixada do Brasil.

Waley Quaresma