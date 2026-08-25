Ebola atinge ritmo sem precedentes após 100 dias de epidemia na RD Congo

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Surto registrou 90 novos casos diários; OMS e parceiros ampliaram rastreio de contatos de 9% para 84% e montaram 19 laboratórios; avanço do vírus exige reforçar vacinação, proteger fronteiras e garantir trégua armada para que equipes de saúde trabalhem em segurança.

Passados 100 dias da declaração oficial do surto na República Democrática do Congo, RD Congo, a Organização Mundial da Saúde, OMS, revelou que uma média de quase 90 casos foi confirmada por dia no primeiro trimestre de vigilância epidemiológica.

Nesta segunda-feira, a agência da ONU revelou que a velocidade de contágio supera de forma significativa o ritmo de surtos anteriores na região.

Rastreio de contatos e isolamento rápido

O rápido avanço coloca extrema pressão sobre o sistema de saúde local e as equipes de resposta internacional. A combinação de uma alta taxa de transmissão com desafios logísticos em áreas de difícil acesso impede o rastreio de contatos e o isolamento rápido dos infectados.

As autoridades de saúde reforçam a urgência de fortalecer as medidas de vigilância nas fronteiras e de expandir a campanha de vacinação em massa para evitar que a epidemia se alastre para os países vizinhos.

Agora presente numa sexta província, a epidemia mantém a de Ituri como o epicentro, concentrando cerca de 85% dos casos e 79% das mortes confirmadas. A taxa de mortalidade permanece alarmante, registrando-se um impacto severo fora das unidades de saúde.

Centros de tratamento de ebola

Nas últimas seis semanas, cerca de 60% dos 260 óbitos semanais ocorreram fora dos centros de tratamento de ebola, confirmando graves barreiras na detecção precoce, triagem e encaminhamento de doentes.

Nos centros de saúde, os óbitos refletem internações tardias, em fases já avançadas da doença. Outras barreiras à resposta incluem a instabilidade, conflitos, ataques a infraestruturas de saúde, além da deslocação de populações, a resistência comunitária e vias de acesso complexas.

Foto OMS: S. Hawkey Ponto frágil da resposta tem sido a velocidade

O diretor-geral da OMS afirmou que o surto só poderá ser controlado através de uma ação ampliada nas comunidades afetadas, liderada por autoridades nacionais, provinciais e locais.

Tedros Ghebreyesus defende uma ação sustentada pelos recursos necessários e apoiada por uma colaboração empenhada de todos os parceiros na RD Congo e no exterior.

Capacidade de internamento

Apesar do cenário adverso, os esforços conjuntos da OMS, do Governo da RD Congo e dos parceiros internacionais permitiram alcançar resultados significativos nos primeiros três meses.

A capacidade laboratorial aumentou de uma para 19 instalações operacionais, com potencial para processar mais de 3 mil amostras por dia.

A capacidade de internamento subiu de menos de 10 camas para mais de 1,3 mil leitos de tratamento. Na prevenção e controle de infecções, pelo menos 900 unidades sanitárias foram equipadas e apoiadas.

A sensibilização comunitária aumentou, com ações diretas a atingir mais de 2,5 milhões de pessoas. O acompanhamento de contatos com pacientes evoluiu de 9% na primeira semana para 84% em meados de agosto.

Diagnóstico molecular

Nos avanços científicos, registraram-se ensaios clínicos para novos tratamentos, a avaliação de vacinas candidatas e a implementação do primeiro teste de diagnóstico molecular listado para emergência contra o vírus bundibugyo.

Várias ações para a próxima fase são consideradas prioridades diante da expansão geográfica do vírus. O foco da estratégia para os meses que se seguem é o reforço da resposta ao longo do Rio Congo e nas fronteiras nacionais.

As autoridades também reforçaram a prontidão transfronteiriça com os países vizinhos através da harmonização da vigilância e da partilha de dados.

Além de intensificar a resposta agindo mais rápido para detectar casos, chegar mais cedo às comunidades e reforçar as operações onde são mais necessárias, as autoridades pedem uma trégua nos conflitos armados.

Esta atuação é essencial para permitir que as equipes da linha de frente tenham acesso seguro às comunidades mais vulneráveis e travem a cadeia de transmissão.