Alda vestida a “San Guê” entregou as cartas credenciais ao Presidente de Angola

O traje tradicional de São Tomé e Príncipe revelou no salão nobre do palácio presidencial de Angola, que a diplomacia cultural é uma das marcas da relação entre os dois países.

“San Guê”, é a identidade da mulher são-tomense. Um traje que por si só, fala e identifica São Tomé e Príncipe. Alda Ramos a nova embaixadora do país em Angola transmitiu com o seu vestido a mensagem do retorno que os são-tomenses devem fazer à sua origem, aos seus valores culturais e identitários.

Empreendedora, membro da direcção da ADI, Alda Ramos deixou a política activa no auge da crise evolutiva na ADI.

O Téla Nón recorda que na sessão plenária da Assembleia Nacional em fevereiro passado, em que se debateu a fracassada Moção de Censura ao governo da ADI liderado por Américo Ramos, a então deputada Alda Ramos, foi selvaticamente atacada pelo deputado e secretário-geral da ADI Elísio Teixeira. Grande discussão entre os dois companheiros de partido, que provocou a suspensão da sessão plenária.

Agora como diplomata, Alda Ramos defende, apenas, os interesses de São Tomé e Príncipe em Angola.

O traje “San Guê” significa também isso… São Tomé e Príncipe acima de tudo e de todos”.

Abel Veiga