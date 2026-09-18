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Etiqueta para visitas em casa

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Nosso minidrama sobre etiqueta na China ganhou um novo episódio, “Etiqueta para Visitas em Casa”. A China tem uma forte tradição de etiqueta. Com este vídeo, você vai aprender algumas dessas regras e descobrir como evitar gafes ao visitar a casa de uma família chinesa. Confira esse vídeo divertido, que promete fazer você chorar de rir!
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