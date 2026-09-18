Vídeos Etiqueta para visitas em casa By Téla Nón Posted on 18 de Setembro de 2026 Nosso minidrama sobre etiqueta na China ganhou um novo episódio, “Etiqueta para Visitas em Casa”. A China tem uma forte tradição de etiqueta. Com este vídeo, você vai aprender algumas dessas regras e descobrir como evitar gafes ao visitar a casa de uma família chinesa. Confira esse vídeo divertido, que promete fazer você chorar de rir! Related Items:china Recommended for you Engenheiro camaronês da Quanlaidian: “As novas energias são essenciais para o planeta” Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai 2026: fortalecer os laços para maior estabilidade e solidariedade Quem se beneficia da farsa de Takaichi no santuário de Yasukuni? FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ