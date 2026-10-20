WACA ataca a insalubridade que há vários anos domina o centro da Vila da Ribeira Afonso

Ribeira Afonso é a maior vila do distrito de Cantagalo. É também o local onde se celebra a maior festa cristã do país, o Santo Isidoro, durante 3 dias.

Nos últimos anos as mudanças climáticas provocaram fenómenos naturais extremos na Ribeira Afonso. A vila tem sido ciclicamente inundada pela conjugação da chuva, do rio que transborda e do mar que avança sobre a terra.

A conjugação das águas espalha o lixo pelo centro da vila. As casas ficam alagadas, as crianças não conseguem ir à escola, e o paludismo prevalece no seio da comunidade.

É um dos lugares mais insalubres do país. Após vários anos de convívio com a imundice, os habitantes da vila receberam um sinal de socorro dado pelo projecto de Resiliência das Zonas Costeiras da África Central(WACA) financiado pelo Banco Mundial.

«O que vamos fazer agora é criar um grande canal que vai permitir que tanto a água da chuva, como a água do mar e do rio, possam entrar e sair de forma fluída, sem se acumular», explicou Arlindo Carvalho, coordenador do projecto WACA.

Para além do canal de drenagem, o projecto vai requalificar a vasta área do centro da Vila.

«Vamos aterrar tudo isso. Vamos criar um aterro em volta de tudo isso, que será transformado num espaço de lazer…estamos também a pensar na construção de um parque de estacionamento, pois sabemos que é uma zona que tem uma festa muito grande, e fica a faltar espaço para estacionamento das viaturas», reforçou Arlindo Carvalho.

A obra avaliada em 800 mil euros fica concluída em outubro de 2027.

Abel Veiga