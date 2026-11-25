PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Agências da ONU revelam que cerca de 47 mil mulheres foram assassinadas nessas circunstâncias em 2025; Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e ONU Mulheres apontam o lar como o lugar mais perigoso para muitas delas.

Cerca de 47 mil mulheres e meninas perderam a vida em 2025 nas mãos de parceiros íntimos ou outros membros da própria família. A média é de 129 vítimas diárias.

O estudo publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Unodc, e pela ONU Mulheres expõe a persistência da violência fatal contra mulheres no ambiente doméstico em todo o mundo.

Violência fatal contra mulheres no ambiente doméstico

Pelas estimativas, ainda que o número de 2025 seja inferior às 50 mil mortes calculadas para 2024, a diferença não deve ser explicada como uma baixa real dos crimes, mas como resultado de melhorias na disponibilidade de dados dos países.

© ONU Mulheres/Ryan Brown Mulheres usando lenços laranja levantam as mãos em um apelo coletivo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, como parte da iniciativa “129 Bandeiras” da ONU Mulheres.

No entanto, as agências da ONU alertam que, das cerca de 78 mil mulheres e meninas assassinadas de forma intencional em todo o planeta, cerca de 60% foram mortas por parceiros íntimos ou familiares.

A África supera todas as outras regiões globais na forte concentração do feminicídio na esfera privada, com 22,1 mil mortes. A taxa mais alta em relação à população feminina da região chega a 2,9 vítimas para cada 100 mil mulheres e meninas.

Falta de registros oficiais em vários países

Para as agências, as estimativas africanas exigem cautela por faltarem registros oficiais em vários países do continente.

Quanto às demais regiões, as taxas estimadas foram de 1,4 vítima por 100 mil mulheres nas Américas, 1,1 na Oceania, 0,6 na Ásia e 0,5 na Europa.

Nas Américas e na Europa, onde há dados detalhados sobre a autoria dos crimes, os parceiros íntimos foram responsáveis por 70% e 63% dos feminicídios cometidos no âmbito familiar em 2025, respectivamente.

Limitações estatísticas fora do ambiente doméstico

Entre 2010 e 2025, as taxas desse tipo de crime caíram em um ritmo muito mais lento do que as dos homicídios intencionais em geral: um recuo de 12% nas Américas e de 28% na Europa, em meio a quedas de 23% e 43% nos homicídios totais dessas regiões.

Para o Unodc e a ONU Mulheres, essa lentidão evidencia como o feminicídio está profundamente enraizado em normas sociais, estereótipos de gênero e barreiras enfrentadas pelas mulheres no acesso à justiça.

O estudo também chama atenção para as limitações estatísticas fora do ambiente doméstico, incluindo mortes ligadas ao crime organizado, ao trabalho forçado ou ao tráfico humano.

Embora países como França e Itália tenham começado a aplicar o padrão de estatísticas desenvolvido pelas Nações Unidas para contabilizar essas ocorrências, ainda faltam dados comparáveis.

Instalação com 129 bandeiras laranja

Essa situação continua impedindo que se conheça a real dimensão global dos feminicídios cometidos por pessoas sem vínculo íntimo ou familiar com as vítimas.

Na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a ONU Mulheres materializou essa perda diária para marcar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Diante de uma instalação com 129 bandeiras laranja, uma para cada vida interrompida, 129 mulheres de diversas trajetórias e gerações uniram-se em um ato de homenagem e solidariedade.