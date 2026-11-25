Destaques Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado reage ao artigo de opinião de Genito Pereira By Téla Nón Posted on 25 de Novembro de 2026 PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E RETRATAÇÃO PÚBLICA_UPDE_DAF_2026Descarregar Related Items:destaque, Genito Recommended for you Português Agredido por Militar Embriagado da UDPE O País Primeiro, os Partidos Depois Quem decidiu que os filhos dos são-tomenses têm de provar que são são-tomenses? FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ