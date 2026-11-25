No dia 13 de novembro de 2026, a convite do Embaixador Hans-Ulrich von Schroeter e da Cônsul Honorária Kersn Schulze, celebrou-se em São Tomé o 37º Aniversário da Queda do Muro de Berlim e o 36º Aniversário da Reunificação Alemã.

A cerimónia decorreu num ambiente festivo e harmonioso, com a presença de representantes do Governo de São Tomé e Príncipe, membros do Corpo Diplomático, autoridades civis, militares e religiosas e muitas outras figuras de destaque de São Tomé.

A Cônsul Honorária, Kersn Schulze, e o Embaixador da Alemanha, Hans-Ulrich von Schroeter, relataram, de forma pessoal, a história deste dia memorável para o povo alemão que, com a queda do Muro de Berlim, marcou o fim da divisão do país.

O Embaixador e o então Ministro da Saúde Celso Nascimento Matos sublinharam os laços estreitos de amizade entre a República Federal da Alemanha e a República Democrática de São Tomé e Príncipe e manifestaram o desejo de que seja intensificada a cooperação entre os dois Estados.

Fonte : Embaixada da Alemanha em São Tomé e Príncipe