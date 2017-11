InfiniBand aumenta a velocidade da maioria dos supercomputadores mundiais 

JOANESBURGO – Em termos simples, um supercomputador pode completar muitos mais cálculos por segundo do que um computador normal.

Os supercomputadores percorrem um longo caminho desde o CDC 7600 (de 1969 a 1975, o CDC da Control DataCorp foi considerado o computador mais rápido em todo o mundo , funcionando a 36 megahertz. Em contrapartida, um iPhone 7 funciona a 2,33 gigahertz – cerca de 100 vezes mais rápido que o 7600 http://spectrum.ieee.org/geek- life/history/seymour-cray-the- man-who-brought-style-to- supercomputers).

Os supercomputadores atuais são extremamente potentes e são inclusivamente anunciados como modificadores da forma como vamos viver no futuro – por exemplo, através do avanço da modelação biológica, na realização de previsões, tal como o aquecimento global e na criação de universos virtuais através da resolução de problemas científicos complexos com a matemática.

Colocando os supercomputadores atuais em perspetiva é o April Laser. Declarou o repórter em junho de 2017 no recode.net. “Estes computadores processam a velocidades petascale, significando que as suas capacidades são medidas em termos de um milhão de triliões (1.000.000.000.000.000) de cálculos por segundo. Para colocar isso em perspetiva, os computadores portáteis do consumidor operam agora a um gigascale, que são mil milhões de cálculos por segundo.”

Os supercomputadores podem ser encontrados em todo o mundo, mas alguns são mais potentes que outros. A lista dos TOP500 mais recente dos supercomputadores mais potentes no mundo foi divulgada na Alemanha no dia 21 de junho de 2017, revelando que a China tem atualmente os dois pontos de supercomputador mais potente, seguida pela Suíça em terceiro lugar e depois os EUA – com os três pontos seguintes.

O computador mais rápido em África foi revelado no ano passado no Centro de Alto Desempenho Informático na Cidade do Cabo e é designado por Lengau, que significa chita em Setsuana. É acelerado pelas soluções Mellanox InfiniBand.

“O que encontrámos de modo particular na lista dos TOP 500, é que a InifiniBand acelerou a maioria dos novos sistemas nesta lista de supercomputadores”, declara Anton Jacobsz, diretor geral da empresa de distribuição de valor acrescentado, a Networks Unlimited.

Acrescenta que a Networks Unlimited se tornou num parceiro distribuidor da Mellanox no último ano, para assegurar que há clientes sul-africanos que têm acesso à linha de produtos Mellanox, a qual oferece soluções de operação de Ethernet completa e de interligação InfiniBand mais eficientes do mercado para servidores e para armazenamento.

“A nossa parceria com a Mellanox impulsionou a nossa estratégia para oferecer ao mercado sul africano uma verdadeira inovação tecnológica. Estamos particularmente orgulhosos por oferecer ao continente soluções de uma empresa que desenvolve tecnologia que controla os sistemas informáticos mais potentes do mundo,” afirma Jacobsz.

Salienta que a InfiniBand acelera 60% do total dos sistemas de computação de alto desempenho na lista dos TOP 500 e 48% das infraestruturas petaflop, um aumento de 45% conforme mencionado na anterior lista TOP5==.

“A vantagem de descarregamento In-Networking Computing da InfiniBand oferece o mais alto desempenho da aplicação, escalabilidade e robustez, permitindo aos utilizadores maximizarem o retorno do investimento nos respetivos centros de dados. Em apenas seis meses, os sistemas EDR InfiniBand mais que duplicaram na lista TOP 500 e a InfiniBand foi escolhida por muitos mais utilizadores finais em relação a uma oferta exclusiva, mantendo a sua cota de mercado. Além disso, a adoção da InfiniBand continua a aumentar nas plataformas de Inteligência Artificial e de Aprendizagem Profunda, tornando-se a escolha natural para estas soluções,” declarou Eyal Waldman, presidente e CEO da Mellanox Technologies pouco tempo depois da lista TOP 500 de junho de 2017 ter sido publicada. “Também estamos felizes por ver mais das nossas soluções Ethernet de 10, 40 e 100G na lista das TOP500, resultando em 192 sistemas a utilizar soluções de interligação Mellanox. Finalmente, planeamos lançar no final deste ano, a nossa geração seguinte de soluções InfiniBand HDR de 200GB/s, não só aumentando a vantagem da tecnologia da Mellanox, para uma computação de alto desempenho, de nuvem, Web2.0, base de dados, plataformas de aprendizagem profunda e de armazenamento.”

A lista das TOP500 é publicada duas vezes por ano e é disponibilizada ao público em: www.top500.org .

Para obter mais informação acerca das soluções Mellanox existentes na Networks Unlimited, contacte Chris Coetzee, gestor de produto: Mellanox na Networks Unlimited, em chris.coetzee@nu.co.za.

Acerca da Networks Unlimited

A Network Unlimited é um distribuidor de valor acrescentado oferecendo-lhe as melhores e mais modernas soluções sem a tecnologia que convergiu, os centros de dados, rede e panoramas de segurança. A empresa distribui os melhores produtos, incluindo Arbor Networks, Fortinet, F5, HyperGrid, Mellanox, NETSCOUT, PhishMe, ProLabs, PhishMe, Rackmount, RSA, Rubrik, SilverPeak e Tintri. O portefólio do produto oferece soluções modernas para o centro de dados, e os endereços das áreas-chave tal como o trabalho em rede e a integração na nuvem, otimização WAN, gestão do desempenho da aplicação, trabalho em rede na entrega, segurança do WiFi, móvel e da rede, carregar o balanço, centro de dados in-a-box e armazenamento para máquinas virtuais.

Desde a sua formação em 1994, a Networks Unlimited tem-se continuamente adaptado à concorrência progressivamente dos dias de hoje e do mercado em evolução, e aproveitou os benefícios de ser um distribuidor líder de valor acrescentado (VAD) em todo mercado da África Subsariana.

A Networks Unlimited cumpre com as orientações do South African Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) como um Contribuidor de Nível 4.

Anton Jacobsz