Artigo de Opinião

Networks Unlimited lança a cópia de segurança premiada Nuvem remota da Rubrik na África do Sul

JOANESBURGO – Networks Unlimited, um distribuidor africano de valor acrescentado de tecnologia convergente, com soluções de centro de dados, trabalho em rede e segurança, anunciou a sua disponibilização no Rubrik Edge.

Edge é uma evolução da plataforma da gestão de dados premiada da Rubrik baseada na nuvem – portanto os escritórios remotos podem facilmente fazer cópia de segurança dos dados localmente, duplicá-los para os servidores centrais e arquivá-los com segurança na Nuvem.

Com a Edge, as empresas podem agora alargar e automatizar o processo de cópia de segurança. Com acesso aos dados em qualquer momento, em qualquer lugar, os utilizadores podem instantaneamente aceder à informação da empresa, seja onde for que os dados residam, através da pesquisa de um índice único e global.

Anton Jacobsz, diretor geral na Networks Unlimited, refere que a Rubrik é uma dos melhores produtores de tecnologia empresarial de Silicon Valley. “Conseguiram fundir soluções de back-end excecionais, com interfaces front-end intuitivos e elegantes – tal como a automação e as funções de pesquisa de previsibilidade – para criar uma experiência muito fácil de usar.”

O núcleo da solução de Gestão de Dados da Nuvem da Rubrik foi nomeada com covencedora do Prémio de Ouro para “Best VMworld 2016” na Categoria da Proteção de Dados.

“A Rubrik Edge elimina a necessidade de infraestruturas complexas – permitindo uma ampla gama de funções de gestão de dados importantes numa única estrutura de software e em muitos ambientes múltiplos de Nuvem,” comenta Jacobsz.

Estas funções cobrem todo o espectro da cópia de segurança e de recuperação, recuperação após desastre, arquivo e conformidade, pesquisa e análise, para copiar a gestão de dados.

Jacobsz acrescenta que soluções avançadas como a Edge ajudam as organizações locais a verem “toda a imagem” no que se refere aos dados: “Já não se trata de fazer meramente uma cópia de segurança e de ser capaz de aceder à informação. Trata-se de organizar, contextualizar e distribuir visões para um melhor poder de tomada de decisão e estimular a colaboração entre as equipas.”

“Os dados são verdadeiramente a força vital que corre através do corpo de qualquer organização. Fazer a gestão e derivar valor dos dados pessoais deve ser uma das maiores prioridades da sala de reuniões do conselho de administração,” acrescenta ele.

Com este objetivo em mente, a Rubrik Edge oferece seis benefícios principais aos CIOs que procuram avançar com a gestão dos respetivos dados numa base de Nuvem em crescimento constante, num mundo distribuído globalmente:

Automação: Os utilizadores apenas clicam para atribuir as políticas de gestão de dados out-of-the-box para Máquinas Virtuais e para aplicações – selecionando a frequência da cópia de segurança, a duração da retenção, a localização e outras políticas de dados.

Os utilizadores apenas clicam para atribuir as políticas de gestão de dados out-of-the-box para Máquinas Virtuais e para aplicações – selecionando a frequência da cópia de segurança, a duração da retenção, a localização e outras políticas de dados. Consola Unificada: Com uma interface Web de resposta, intuitiva (usando HTNL5), os utilizadores obtêm visibilidade nas suas Máquinas Virtuais, nas bases de dados, aplicações, instantânea, políticas SLA, utilização do armazenamento, ingestão de débito e muito mais.

Com uma interface Web de resposta, intuitiva (usando HTNL5), os utilizadores obtêm visibilidade nas suas Máquinas Virtuais, nas bases de dados, aplicações, instantânea, políticas SLA, utilização do armazenamento, ingestão de débito e muito mais. Relatórios de conformidade: Assegurando que as empresas locais cumprem com a proteção de dados e com as leis de governação simplesmente ajustando as políticas para se ajustarem à sua região. Alertas em tempo real alertando alguém quando os problemas surgem.

Assegurando que as empresas locais cumprem com a proteção de dados e com as leis de governação simplesmente ajustando as políticas para se ajustarem à sua região. Alertas em tempo real alertando alguém quando os problemas surgem. Rede e economia de armazenamento: Reduz os custos de transferência e de armazenamento ao enviar dados em duplicado para retorno em duplicado para o centro central de dados.

Reduz os custos de transferência e de armazenamento ao enviar dados em duplicado para retorno em duplicado para o centro central de dados. Recuperação instantânea: Os utilizadores podem invocar de imediato qualquer máquina virtual através da montagem diretamente na Rubrik.

Os utilizadores podem invocar de imediato qualquer máquina virtual através da montagem diretamente na Rubrik. Pesquisa de previsão: Os utilizadores obtêm uma experiência “tipo-Google” com as possibilidades de pesquisa de previsão que pode analisar qualquer ficheiro numa base pessoal de dados globais.

Contacte Anton Jacobsz na Networks Unlimited para mais informação: anton-jacobsz@nu.co.za.

Acerca da Networks Unlimited

A Network Unlimited é um distribuidor de valor acrescentado oferecendo-lhe as melhores e mais modernas soluções sem a tecnologia que convergiu, os centros de dados, rede e panoramas de segurança. A empresa distribui os melhores produtos, incluindo Arbor Networks, Fortinet, F5, Mellanox, ProLabs, Rackmount, RSA, Rubrik, PhishMe, SilverPeak e Tintri. O portefólio do produto oferece soluções modernas para o centro de dados, e os endereços das áreas-chave tal como o trabalho em rede e a integração na nuvem, otimização WAN, gestão do desempenho da aplicação, trabalho em rede na entrega, segurança do WiFi, móvel e da rede, carregar o balanço, centro de dados in-a-box e armazenamento para máquinas virtuais.

Desde a sua formação em 1994, a Networks Unlimited tem-se continuamente adaptado à concorrência progressivamente dos dias de hoje e do mercado em evolução, e aproveitou os benefícios de ser um distribuidor líder de valor acrescentado (VAD) em todo mercado da África Subsariana.

A Networks Unlimited cumpre com as orientações do South African Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) como um Contribuidor de Nível 4.

Contactos

Networks Unlimited, Chriselna Welsh, +27 (0) 11 202 8400, chriselna.welsh@nu.co.za

icomm, Debbie Sielemann, +27 (0) 82 414 4633, debbie@pr.co.za, www.icomm-pr.co.za

Anton Jacobsz,