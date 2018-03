O Chefe do Estado e Chefe do Governo.

Em STP

Desde o ano de 2016 e durante o ano de 2017, a maioria ADI [33 deputados] tem “alterado” o quadro juridico do estado, e já tem “garantido” o quadro jurídico legal e constitucional, necessário ao seu golpe constitucional.

O povo dorme na forma, enquanto, por proposta do governo, o quadro legislativo foi e esta a ser desenhado e pintado por Patrice.

Os materiais desse quadro legislativo, pincel, tinta, tela, são apresentados sob forma de lei e decreto lei, que a oposição, não quer fiscalizar, deixa passar tudo.

O XVI governo tem “mexido” profundamente nas leis, criando uma cintura de força legal, que se destina a amordaçar toda a liberdade, de expressão de pensamento, e sobretudo de atuação social e política.

Aprova com a colaboração abstencionista da oposição parlamentar, leis, que lhe serao muito úteis para a sua governação perdurar no tempo.

As leis aprovadas “mexem”,

Na justiça e nos tribunais, no exército, e no reforço dos poderes do governo sobre as chefias militares, na educação, na saúde ( lei do imposto de saúde e taxa moderadora) mexe nos poderes dos organismos de estado, do governo e da administração publica, mexe com os poderes de investigação da policia e do MP, mexe na economia, nas finanças, reforça em todos sectores da sociedade os seus poderes de dominação sobre a sociedade e sobre os cidadãos,…

Esvazia de poderes próprios os órgãos de Estado, ocupa com os seus agentes, cargos e funções.

Tem juízes subservientes e magistrados dóceis.

Não tem oposição, e tem opositores sem credibilidade e sem orientação política, desnorteados.

Tem tudo preparado… para se perpetuar no poder. . .

Patrice sem que a sociedade se desse conta, ja tem todas as leis que quer ter e precisava ter prontas e aprovadas.

Esta agora a divulgar nas suas conferências…para as legitimar. (sabe que assim tranquiliza os observadores e parceiros internacionais)

Agora, faz o seu recenseamento.

Depois,vai melhorar os pagamentos em atraso..,,

Vai fazer “melhorias” … arranjar algumas estradas, por uns postes de luz e alguns fontanários…inaugurar obras de fachada.

Vai trazer arroz..

vai passear se sorridente..,

Vai ao banho eleitoral…

Vai ganhar os 4 deputafos que precisa, 37 deputados para fazer a revisão formal da constituição..,pous só precisa do seu grupo parlamentar e de 2/3 de deputados para fazer as alterações que precisa ao texto da constituição.

Vai eleger se Chefe do Estado e do Governo..

Carlos Semedo