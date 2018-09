Príncipe – mudar porquê?

Caras Amigas e caros Amigos da Ilha do Príncipe,

Neste período pré-eleitoral, tenho visto alguns debates virtuais sobre as próximas eleições regionais e lamento o nível miserável e o índice de insulto, bem como a falta de visão sobre o presente e o futuro da ilha.

O candidato do MVDP, meu ex. Professor de Direito no ensino secundário, não tem projetos que atendem às novas exigências de um Príncipe moderno, porque a sua candidatura tem como génese, “o ajustamento de contas” com os membros da UMPP. Pior do que isso, são alguns jovens da ilha que caíram no descalabro da intelectualidade, transformados em massas de manobras, querendo uma mudança de governo, sem nenhum fundamento.

Contrariamente ao profundo esquecimento em que se encontrava durante os primeiros 31 dos 43 anos de existência do Estado Santomense, Príncipe conheceu, nos últimos 12 anos, a maior transformação desde a independência, passando a representar os melhores indicadores sócio-económicos do país, conforme as revelações do INE. E esse progresso tem um nome: União para Mudança e Progresso do Príncipe – Tó Zé Cassandra! Eu próprio fui um crítico de algumas políticas seguidas por aquele, mas, perante a realidade, hoje sou obrigado a dar mão à palmatória e reconhecer o óbvio.

Vejamos:

Em 2006, quando Tó Zé chegou no Príncipe, vivia-se em plena febre do petróleo, todos viam nesse produto a única via para o desenvolvimento do nosso país. Todavia, o Tó Zé, quando poucos acreditavam no seu sucesso, apostou seriamente na candidatura que elevou o Príncipe à reserva mundial da biosfera e num caminho de desenvolvimento sustentável. Somos um exemplo de sustentabilidade e preservação ambiental. Somo-lo criando riqueza e aumentando oportunidades para os jovens.

Este selo, atribuído pela UNESCO, permitiu ao Príncipe oferecer condições únicas a investidores interessados em conjugar o desenvolvimento e a preservação da natureza. Fez despertar a atenção dos investidores e dos turistas para a ilha e para o país.

Um funcionário do Ilhéu Bombom que, em 2006, auferia 40€ de ordenado mensal, recebe, uma década depois, 200€ – um aumento de 400%. Hoje, o Príncipe tem o maior índice de empregabilidade do país. A evolução da economia provocou uma inversão do ciclo migratório inter-ilhas. Se, no passado, eram os cidadãos do Príncipe que emigravam para São Tomé em busca de melhores condições de vida, hoje o cenário é o contrário. Podemos, assim, afirmar que Príncipe tem hoje mais e melhor emprego. Goste-se ou não, a figura central deste modelo de desenvolvimento chama-se Tó Zé Cassandra.

Na Educação, se em 2006 era um privilégio raro a um jovem sair da ilha e dar continuidade aos seus estudos, hoje, fruto de uma séria aposta na educação como o maior elevador social, qualquer jovem pode concluir o 12.º ano de escolaridade no Príncipe, bem como beneficiar, democraticamente, de uma bolsa para frequentar um curso profissional, superior ou pós-graduado no estrangeiro, na sequência de uma série de parcerias celebradas pelo Governo Regional.

Em resultado dessa aposta, o Príncipe dispõe de uma vasta rede de quadros preparados para o servir que já regressaram, ou prontos a regressar, como é o meu caso. Se, em 2006, o acesso ao ensino pré-escolar era, também, um privilégio, hoje é direito. Passamos de apenas um jardim-de-infância para uma rede alargada de creches de norte a sul da ilha.

Há 12 anos, a nossa realidade consistia de “vela e petromax”. Os mais esquecidos e os menos conscientes já não se lembram do tempo no qual a energia elétrica pouco ou mais durava do que 4 a 5 horas por dia, acessível a poucos cidadãos. 12 anos depois, somos a região do País com a maior cobertura de rede elétrica e com energia durante 24h/dia. Hoje, temos frigorífico para congelar os nossos peixes e carnes, e há até quem se tenha esquecido do petromax. Até tu, meu amigo e minha amiga, quando sentas na praça pública com o teu telemóvel e o teu computador, recordas-te de quem se lembrou de te dar Internet de graça na ilha do Príncipe?

Em pouco mais de uma década, passámos de 1 único hotel e escassas pensões para uma ampla rede de complexos turísticos, com oferta de centenas de camas, com tendência a crescer nos próximos anos! Com a renovação e remodelação do aeroporto, uma luta do presidente Tó Zé Cassandra, passámos de dois voos domésticos semanais, para dois voos diários (!) e a dispor de dois aviões a circular.

Naturalmente que os bilhetes continuam a ter preço elevado para o nosso padrão de rendimento, todavia isso apenas deverá ser superado com a aposta em políticas de crescimento e desenvolvimento económico, que melhorem o nível e a qualidade de vida dos cidadãos. Esse dia chegará.

Por todas estas razões, sou obrigado a reconhecer que o trabalho do Tó Zé tem sido extraordinário. “Só compram banda da cobra” que o Nestor e Kapala querem vender no Príncipe, os cidadãos que não estão atentos a realidade de São Tomé e Príncipe. Recorde-se que somos um país pobre com poucos recursos; pior, somos uma região periférica de um país pobre. O nosso contexto é muito complexo. Não obstante, o nosso Presidente, ao invés de se queixar, trabalhou muito para que hoje estejamos perante uma grande melhoria.

É claro que em democracia a alternância é importante, mas não é um absoluto. Mudar porquê? Mudar para quê? Tirar quem tem tantas provas dadas para dar oportunidade a quem nunca provou nada? Tó Zé cometeu erros que estão dentro dos limites da imperfeição humana. Em democracia apenas a liberdade de voto é um absoluto. E essa liberdade deve ser exercida com seriedade e responsabilidade. A escolha é o mais importante e eu escolho continuar com quem tem provas dadas.

Eu escolho José Cardoso Cassandra!

14.09.2018

Silton Monforte,

Natural da Ilha do Príncipe

E-mail: siltonmonforte@gmail.com