Filipe Nascimento o novo rosto da UMPP

Caras amigas e caros amigos da ilha do Príncipe,

Começo este artigo de opinião por contextualizar o processo autonómico, que diretamente está na génese do surgimento da União para Mudança e Progresso do Príncipe – UMPP. Nesta contextualização, por uma questão de reconhecimento e mérito, é imprescindível citar algumas figuras do âmbito regional, que contribuíram de alguma forma, para que a ilha do Príncipe fosse institucionalizada como uma Região Autónoma. Os ex. Presidentes do Governo Regional, Damião Vaz D´Almeida e Zeferino dos Prazeres, outras individualidades, Osório Umbelina, Silvestre Umbelina, Alex Metzer e outros…

A AUTONOMIA do Príncipe deu-se em 29 de abril de 1995 e tinha na sua fase inicial poucos efeitos práticos. Até o ano de 2006, não se traduzia num potente instrumento de melhoria de condições de vida da população e, por circunstância da difícil conjuntura política que o país atravessava, interditava os naturais da ilha de exercer a capacidade eleitoral para escolher os seus próprios dirigentes. Havia uma consciencialização cívica de lutar cada vez mais para sua consolidação. É neste contexto que a população local manifestou junto ao Governo Central o desejo de haver periodicamente eleições regionais.

24 anos depois, podemos afirmar com orgulho, que a UMPP é o “progenitor” do maior património político que o Príncipe conquistou desde a Independência de São Tomé e Príncipe (AUTONOMIA). É o Movimento que trabalhou no seu processo de amadurecimento e afirmação como uma ferramenta de garantia da coesão nacional. Como é obvio, não posso deixar de citar Francisco Silva, o ex. Presidente da Assembleia Nacional, que jogou um papel preponderante e permitiu que o Príncipe dispusesse hoje de um Estatuto Político Administrativo próprio, documento fundamental, que rege o funcionamento dos órgãos do poder regional.

Assente na vontade da maioria popular, a UMPP governa desde as primeiras eleições democraticamente realizadas em 2006. Hoje, é praticamente impossível falar deste Movimento Político sem mencionar Tó zé Cassandra. Não pretendo narrar aqui os feitos conquistados por aquele, até porque seria malbaratar o tempo dos leitores, tendo em conta que os mesmos estão bem refletidos no atual progresso do Príncipe.

Porém, a UMPP prepara-se para realizar no dia 16 de novembro, uma das mais importantes convenções regionais desde a sua fundação. Trata-se de um congresso eletivo para formação de uma nova liderança. Quem acompanhou a trajetora deste Movimento sempre carregou consigo a dúvida sobre quem seria o sucessor do Tó zé Cassandra.

A sucessão na liderança de um Partido ou Movimento Político está longe de ser um processo fácil. Todavia, são muitos os conflitos que surgem na expetativa de uma sucessão que garanta a continuidade do trabalho desenvolvido pelo líder. Nunca houve nesta Força Política um número 2 do Presidente que desse um sinal claro desta transição, o que torna ainda o processo mais complexo.

Por conseguinte, Tó zé Cassandra tem a plena noção de que qualquer “erro de casting” na escolha do futuro líder, poderá resultar num fracasso político da UMPP nas próximas batalhas eleitorais, com graves consequências na agenda do desenvolvimento sustentável já iniciada na ilha do Príncipe. Ao apoiar a candidatura do Filipe Nascimento para sua sucessão, dá sinais de querer manter o Movimento no radar da governação e revela ser um líder moderno, não conservador das tradições comuns de que a sucessão deve partir sempre de um membro do Governo ou de alguém que já fez parte.

Os atuais desafios que a ilha do Príncipe enfrenta nomeadamente, o projeto para construção de um novo porto, a ligação segura inter-ilhas, a lei das finanças das regionais autónomas, a implementação de energias renováveis, tendo em foco à preservação do ambiente e a eliminação das desigualdades sociais resultantes da descontinuidade territorial existentes no país, exige da UMPP um novo líder de caráter com carisma para mobilizar todos os Principenses à volta destes desígnios. O caráter de um líder é fundamental e complementa a sua competência.

Filipe Nascimento para além de ter essas duas caraterísticas e uma visão holística da política, é advogado de profissão, com uma carreira académica brilhante, homem de causas, munido de grande sentido de responsabilidade e capaz de promover sempre reconciliação entre as pessoas. Dada a sua humildade e simplicidade, é um jovem que nunca procurou protagonismo político e talvez por isso, muitos militantes e simpatizantes da UMPP ainda não conseguiram avaliar a sua verdadeira personalidade.

Dedicou grande parte da sua juventude ao associativismo, foi mentor de várias iniciativas juvenis na diáspora portuguesa, fundador da Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal – “Minu Yié”, foi Presidente do Núcleo dos Estudantes Africanos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Presidente da Associação Cabo-verdiana de Lisboa, líder da bancada parlamentar na União das Juntas de Freguesias de Carnaxide e Queijas e Adjunto do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, funções que ele sempre exerceu com muita competência e lhe permitiu criar uma descomunal rede de contactos com instituições que poderão ser uma mais-valia para o Príncipe. Posto isto, Filipe Nascimento para mim parece ser efetivamente a figura certa, no momento certo e que melhor ajusta aos desafios do presente e do futuro.

Um líder é seguido pelas pessoas que acreditam nele. Eu acredito no Filipe Nascimento por um Príncipe mais forte!

07.11.2019

Silton Monforte,

Natural da ilha do Príncipe, e-mail: siltonmonforte@gmail.com