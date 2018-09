Apelo aos são-tomenses!!!

Cidadãos são-tomenses no dia 7 de Outubro deste ano, uma vez mais seremos chamados a definir o futuro do nosso país. Tal como em outras situações no passado, este ano é igualmente determinante a nossa participação.

Sem opinar sobre as razões que exigem a nossa decisão de votar, sem os clichés sobre o voto ser um direito, mas também um dever, sem os considerandos que são todos legítimos e sempre actuais sobre soberania do POVO, o que importa é o exercício da CIDADANIA.

Depois de ultrapassadas as dúvidas iniciais, colocam-se as verdadeiras questões para a maioria dos são-tomenses: Como votar? Em quem votar? Para quê votar?

Sobre este segundo aspecto, lanço este apelo e desafio a todos os que pretendem Governar. É para responder a estas questões que solicito a todos os são-tomenses que se juntem. Temos de pedir, não temos de exigir!!! aos candidatos, aos dirigentes, a todos os que querem o nosso voto, que expliquem, justifiquem e convençam sobre os motivos pelos quais devemos confiar e votar neles.

É necessário um debate de ideias, de propostas, de caminhos para um São Tomé e Príncipe melhor. As obras e os trabalhos falam por si, logo os diversos candidatos, permitindo o acesso total as informações, dados pessoais, profissionais, patrimoniais dos mesmos, devem com verdade explicar as suas ideias os seus projectos.

A população está mais instruída, mais atenta, mais conhecedora das coisas e exige ser tratada com respeito, com sinceridade, com verdade e com acesso a informação. Só assim, conscientemente podem ter as ferramentas necessárias para encontrar respostas às questões Como votar? Em quem votar? Para quê votar?

Sem desculpas todos, militantes, simpatizantes, independentes, curiosos, cidadãos anónimos ou figuras públicas devem exigir aos (seus) partidos debates para esclarecer a população. Esses debates devem ser entre candidatos, com possibilidade de interacção com o público, em directo com direito a horário nobre na programação na televisão pública, na rádio. Com um leque de jornalistas profissionais, escolhidos pela sua qualidade, experiência e capacidade.

O desafio está lançado, a exigência deve ser pública e a recusa por parte dos candidatos a esta abordagem imparcial, sem filtros do acesso à informação, e do direito à verdade deve ser abertamente dada a conhecer ao POVO.

Sem encenações, conversas de quintal, promessas de sonhos (quimeras), futuros irrealistas precisamos de ter um FUTURO que seja uma realidade concreta. Estamos fartos de políticos que não conseguem cumprir as suas promessas, que vendem ilusões, que não têm um projecto e que não conseguem explicar como alcançar esse objectivo. Queremos saber a situação real do país. Queremos dados e informações concretas sobre o ESTADO DA NAÇÃO. Queremos respostas para os problemas que persistem…

Queremos, exigimos e temos esse direito!!!

Flávio Viegas Pinto