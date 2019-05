O regresso do TEACR

Depois da manifestação de júbilo, por parte da clientela e militância partidária, ávida de romance de faca e alguidar, decorrente da disseminação da ideia do combate à corrupção, por parte do grande e novo líder, eis que chegamos

à conclusão que, afinal de contas, tendo em conta os últimos acontecimentos no país, estamos perante um retrocesso político e civilizacional com consequências inimagináveis para a imagem, interna e externa, das nossas instituições e do próprio país.

A enorme trapalhada relacionada com a detenção do anterior governante do ADI, Américo Ramos, em que o próprio primeiro-ministro e o seu governo, aparentemente, intervieram no referido processo, mais do que uma vez, dando ordens especiais, em primeiro lugar, para o que mesmo fosse detido, contrariando a intenção do próprio P.G.R que advogou a possibilidade, decorrente deste ato, de estarmos a caminhar, paulatinamente, para um “estado policial” e, posteriormente, criando condições, após a intervenção dos advogados do referido cidadão para que o mesmo fosse libertado, recorrendo, desta vez, a expedientes processuais, aparentemente ilegais, para impedir a referida libertação, configura um claro sinal de que estamos perante um grave caso de politização do poder judicial.

E é preocupante constatar que é a própria judicatura que, por omissão ou desejo inconfessado de vingança, se predispõe, por servilismo inusitado, acompanhar o governo neste autêntico atentado ao estado de direto democrático.

Espero, sinceramente, daqui por algum tempo, como já aconteceu anteriormente, não ouvir o poder judicial reclamar que estão a ser vítima de assalto por parte de outros poderes, nomeadamente o executivo e legislativo.

Se o próprio poder judicial não compreende que a qualidade judicial advém de uma judicatura independente, eu imagino o que pensarão os cidadãos, neste processo, num contexto sociocultural como o nosso, ávidos de um romance de faca e alguidar, na proposta apresentada pelo primeiro-ministro para o combate à corrupção no país.

É verdade, no entanto, constatar, que tentativas de politização do poder judicial na nossa terra não começaram agora mas, o servilismo demonstrado, pelo poder em causa, neste momento, denuncia a fragilidade das nossas instituições como eu nunca tinha constatado, anteriormente, em nenhum momento da nossa história coletiva.

Basta constatarmos que é a polícia judiciária, braço do governo neste momento, quem manda no ministério público, e a sua Diretora faz questão de não abdicar desta prerrogativa e, até, afirmou, publicamente, contrariando a posição do próprio ministério público, que o anterior ministro das infraestruturas, recursos naturais e Ambiente, Carlos Vila Nova, não deveria ser libertado. É ela quem manda, ponto final.

Ou seja, em vez de ser a polícia judiciária a atuar sob a direção das autoridades judiciárias e sob a sua dependência funcional, designadamente executando atos por elas ordenadas; muito pelo contrário, é ela mesma que dá ordens àquelas autoridades e, até, discorda, publicamente, das decisões tomadas pelas mesmas.

Da mesma forma que o senhor primeiro-ministro, não quis deixar os seus créditos por mãos alheias e, também ele, deu ordens ao poder judicial para que o senhor Américo Ramos não fosse libertado, apesar das diligências processuais dos seus advogados, neste sentido, aparentemente aceites pelo juiz responsável pelo despacho do referido processo.

É esta a grande reforma de combate à corrupção que este novo e grande líder e o seu governo nos trouxeram.

Não pretendo, com a constatação destes factos, ilibar ou inocentar o senhor Américo Ramos de qualquer ato ilícito, que ele tenha cometido, decorrente da sua ação no anterior governo.

Mas o que me deixa perplexo é que, tendo o primeiro-ministro declarado, reiteradamente, que o seu grande desígnio, nesta legislatura, seria criar condições para minimizar os níveis de manifestação da corrupção, tendo, afirmando, mesmo, que tal era algo que estava institucionalizado no país, o seu propósito estratégico para o combate deste autêntico flagelo, se reduza ao ato de prisão de um anterior ministro, disseminando a ideia, um pouco por todo o lado, em associação, voluntária ou involuntária, com a própria judicatura, sobre a generalização da presunção da culpabilidade.

Eu que fui, provavelmente, um dos maiores críticos do governo do ADI, em vários aspetos, e, até critiquei o então poder, em solidariedade com os juízes do S.T.J que foram “expulsos” e aposentados compulsivamente, não posso concordar que se instale no país uma cultura do poder e força do arbítrio, tendo o próprio governo da república como promotor, que admite a culpa dos eventuais acusados sem trânsito em julgado.

Vejo, até, pessoas, com altas responsabilidades na governação do país, afirmar, publicamente, que o senhor Américo Ramos deve continuar na prisão até declarar, com detalhe descritivo rigoroso, a quantia exata, origem, utilização e, eventual, paradeiro do dinheiro que, supostamente, originou a sua detenção.

Estamos, a caminhar, apressadamente, contra todas as minhas expetativas iniciais, para a regressão penal, ou seja, para dezembro de 1975 quando o regime de então estabeleceu o Tribunal Especial para Atos Contrarrevolucionários (TEACR) cujo objetivo seria o julgamento de crimes contra a segurança interna e externa do Estado, designadamente contra boatos e sabotagem económica, desobediência, injúrias e ofensas aos órgãos do Estado, etc, e a presidência do referido Tribunal estava entregue a um membro do Comissariado Político do MLSTP e composto por representantes da Justiça e Comités de Zona do partido.

E, a juntar a tudo isto, já temos a Rádio Nacional e TVS transformadas numa espécie de “Jornal Revolução” dos nossos tempos com atos de censura e autocensura instalados como doutrina editorial.

A cereja em cima do bolo é a própria constituição do governo da república do qual fazem parte, algumas pessoas, por questões de solidariedade partidária, interclassista ou de outra natureza, com o perfil do Rafael Cabinda (sem desprimor para a pessoa em causa que nem sequer conheço) num contexto de grande complexidade e problemas graves para dar resposta no país. Estamos no bom caminho!

Adelino Cardoso Cassandra