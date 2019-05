A Importância do Multilateralismo para os Microestados

O multilateralismo é um conceito utilizado nas Relações Internacionais, servindo como um mecanismo de interação entre países, buscando encontrar resultados equilibrados, resultado de uma dinâmica de cedência e recebimento de concessões e interesses. As instituições multilaterais observam na prática um conjunto de negociações, com o propósito de conseguir uma solução comum aos problemas que afetam à todos.

Mas, hoje em dia, o multilateralismo está em crise, e isto é inegável, muito por culpa das políticas protecionistas movidas por alguns países, e da crescente onda de nacionalismo. Com o avanço dos partidos de extrema direita no mundo da política, principalmente na Europa e na América, tem deixado os principais actores da ordem mundial apreensivos, pois isso tem levado a que muitos questionem o futuro do multilateralismo como único meio de assegurar a solução de grandes problemas internacionais, afirmando que o mundo está se fragmentando, em meio à ascensão do nacionalismo e do populismo. Portanto, na ausência de alcançar o sucesso com o exercício do multilateralismo, está dando lugar a política do protecionismo.

Contudo, existe ainda quem acredite e defenda o multilateralismo, como por exemplo Ali Treki (2009) que defende que “o multilateralismo é o único meio para enfrentar os grandes problemas internacionais e a ONU constitui o fórum com maior legitimidade para garantir que os países tomem medidas importantes a nível mundial”, logo, não restam dúvidas que o multilateralismo seja um elemento importante para a construção de um ambiente internacional mais harmonioso, se convertendo em uma via a seguir na solução dos problemas comuns.

Por outro lado, devemos reconhecer que existe um natural envelhecimento do sistema multilateral. Com o surgimento de economias emergentes, surgiu também vários actores importantes, que hoje não estão devidamente representados nos organismos multilaterais, traduzindo numa necessidade de reformulação e reafirmação dos organismos multilaterais.

Neste sentindo e reconhecendo o multilateralismo como a chave para vencer os desafios dramáticos que o mundo enfrenta, o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres (2018), afirmou que “os actores políticos internacionais precisam de uma abordagem global que reafirme a importância do multilateralismo e a importância de um conjunto de relações internacionais baseadas em regras, no Estado de Direito e de acordo com a Carta da ONU”.

Não devemos nos esquecer que no passado, as nações se sobrepunham umas às outras pela força de seus exércitos. Com o multilateralismo, as relações internacionais evoluíram, e através de um caminho da negociação e cedência, conseguimos alcançar à planície da paz e do desenvolvimento social, científico, político e econômico. E tudo isso faz do multilateralismo um importante elemento para a construção de um ambiente internacional mais harmonioso.

Portanto, algumas falhas ou deficiências deste sistema não podem servir de base para eliminação, antes pelo contrario, devemos usar essas falhas e suas deficiências para aperfeiçoar ainda mais o multilateralismo.

Por conseguinte, os Microestados não devem ficar alheios a essa preocupação, pois muitos dependem do foro multilateral para se fazerem ouvir.

Para os países pequenos o multilateralismo chega a ser o único espaço disponível do qual podem manifestar as suas inquietações e seus problemas, por isso, que somos de opinião que Estados pequenos, como São Tomé e Príncipe, devem fazer do foro multilateral a sua maior arma, apostando numa diplomacia de soft power.

Para os Microestados, o multilateralismo é importante na medida que permite à esses Estados verem resolvidos, ou se não, discutidos e debatidos, os problemas internacionais, mas por suas peculiaridades e pequenez, são os que mais se sentem afectados, a sua importância também é refletida na projeção dos países pequenos na política internacional, promovendo a sua diplomacia, cultural, comercial, e o país em si. Em suma, a crise do multilateralismo não é favorável à política externa dos Microestados, pois a projeção internacional desses países é essencialmente diplomática. Os microestados não participam do jogo internacional com recursos de “hard power”, e nem são potências econômicas.

Concretamente para São Tome e Príncipe, o multilateralismo é importante, pois é nessas instituições que tem a possibilidade de participar das questões globais e, daí, a necessidade de começamos a criar condições, de modo a que possamos ter nacionais trabalhando ou candidatos para postos nessas organizações. Por outro lado, para um país sem muitos recursos financeiros, o multilateralismo ajuda, abrindo o espaço para a criação diplomática, no sentido de obter uma maior ajuda externa.

Nesse sentido, a politica externa são-tomense deve ir de encontro a criar estratégias e mecanismos para que o país participe, ativamente, através de soft power, no universo multilateral. A vocação multilateral deve parte essencial do modo de estar da politica externa são-tomense no mundo. Logo, há toda uma necessidade de definir estratégias que contribuam para que o multilateralismo mantenha prestígio e efetividade, e que São Tomé e Príncipe seja um elemento sempre presente nesses foros.

Nelsom Manuel Nazaré