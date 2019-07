A Independência de STP não foi ainda sentida

Comemora-se mais um 12 de julho, data de aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, o país da independência total. Poderemos aqui questionar: Independência total? Como e para quem? Para aqueles que, durante os últimos 44 anos, lapidaram aquilo que a natureza ofereceu à terra de nome de um Santo?

Após o 12 de julho, os São-tomenses ambicionavam, conforme Alda Espírito Santo, um Santo Tomé e Príncipe capaz de “construir, no progresso e na paz, a nação mais ditosa da Terra com os braços heroicos do povo”. Tentamos, ao longo desde artigo, encontrar os ansiados “braços heróis do povo” durante os últimos 44 anos que, de fato, é o que mais se evidencia através de frases memoráveis “trabalhando, lutando, lutando e vencendo” e “vibra rijo no coro da esperança”. Infelizmente, não conseguimos vislumbrar o “caminhamos a passos gigantes (…) Ser herói na hora do perigo, Ser herói no ressurgir do País”.

Na lubricidade de esperança daquilo que nos é devido, continuamos o exercício, através de ações e políticas públicas sistematizadas com vista ao progresso e ao desenvolvimento sustentável do arquipélago de modo a que este se possa refletir no bem-estar social, económico e cultural dos homens e mulheres São-tomenses. O que fizeram os governantes destas duas ilhas com nome de um Santo com apenas 201.784 habitantes? Quais foram os resultados de 44 anos de independência?

Recorremos ao período dos descobrimentos sem, no entanto, entrar em questões demasiadamente académicas que, não é o propósito deste artigo. São Tomé e Príncipe tornou-se, em meados do século XVI, o principal produtor mundial de açúcar. Em 1913, o arquipélago tornara-se num dos maiores produtores mundiais de cacau. A cidade de São Tomé e Príncipe já foi considerada uma das mais limpas do Continente Africano. E, hoje, poderemos perguntar: como estará a nossa bela cidade? Ao nível de infraestruturas, hospitais, empresas agrícolas, vias de mobilidade e de interligação, estaremos hoje em carcaças e em “farrapos”? Tentamos, ao máximo, encontrar evidências para que, moralmente, nos orgulharmos do arquipélago que nos viu nascer e crescer, mas que, infelizmente, sem sucesso. As políticas económicas adotadas no arquipélago, desde a independência, passando pela abertura política, contribuíram para reverter este percurso, ao invés de se fazer “ressurgir o país” (Alda Espírito Santo).

Não é a nossa pretensão entrar em questões nacionais profundas (educação, cultura, economia, política e sistema judicial) mas apenas proceder a uma reflexão para que, cada são-tomense possa igualmente pensar a respeito do feito da independência em jeito de tout court. A tão esperada dignidade, bem-estar, aquilo que, hoje, muitos pensadores pós-modernos chamam de felicidade, ficou-se pelo caminho.

É sabido que, em São Tomé e Príncipe, o povo comum vive numa extrema pobreza. Sobrevivem com base naquilo que a natureza oferece. O que nos leva a reafirmar que houve e continua havendo uma degradação para além da social, económico, ela é igualmente moral e cultural. O extrato de depoimento do Sr. Antonino, ex. contratado, que viveu todo o período aqui destacado, nos chamam a atenção para uma autoreflexão desapegada de patriotismo:

“…a organização do trabalho na era colonial, foi responsável. Todos os trabalhadores eram responsáveis pelos seus trabalhos, seja lá qual for a área de atuação” (…) quando observo as infraestruturas colonias, vejo que houve uma vida melhor neste período” … Em São Tomé, sem interferir nos assuntos internos, São Tomé deveria endurecer a canela antes de se estrear no campo de futebol para a competição… porque a bola foi mal jogada… a independência de são Tomé e Príncipe não foi sentida. São Tomé entrou numa caristia depois de 75, que isto está difícil de se avançar: Já não há produção, mas chuva não faltou… rio não secou… São Tomé e Príncipe não se deu valor a mão de obra de cada homem, pois a riqueza de um pais é o braço de homem. Quando não se valoriza o braço de um homem num país, nem ouro, nem diamante e nem o petróleo, não resolve o problema desse pais. Quem resolve o problema deste pais é o homem (Tradução livre).

Este extrato evidencia o seguinte: houve inversão dos valores e padrões nacionais, em detrimento de interesses de pequenos grupos. Houve falha na perspetiva de longo prazo. Sem educação não se consegue uma visão, dado que esta provém essencialmente da formação no seio da família e da escola. Os trabalhos árduos do homem, sobretudo nas roças têm continuado, mas o trabalho sem visão resulta numa lógica da inversão, isto é, não passa do trabalho pelo trabalho. É urgente refletirmos na prosperidade. Prova disto é o empenho dos pequenos agricultores. Isto leva-nos a concluir o seguinte: o são-tomense comum não precisa de governos e/ou de políticos, dado que estão à sua sorte. Até com a medicina tradicional, através das folhas e cascas de madeiras consegue restabelecer-se das enfermidades.

É preciso hoje mais do que nunca responsabilizar todos aqueles que governaram este país desde a independência em 1975. Mas como tornar isto possível? Quando o sistema judicial não funciona? Somos responsáveis pelos próximos 44 anos. Vamos fazer de uma forma diferente. O país necessita de uma reforma do sistema político. Para o efeito, propomos a diminuição da máquina burocrática do Estado, a adoção de um regime presidencial com pendor parlamentar, na qual teríamos um Presidente, Chefe de Governo, assistido por uma equipa de cinco a oito Ministros e Secretários de Estado. Para quem está pouco informado, nos Estados Unidos da América há doze Ministros para governar mais de 320 milhões de norte-americanos.

A estratégia de desenvolvimento sustentável deve passar por reformas na educação, reformulando todos os subsistemas nacionais com vista à redefinição de um Plano de desenvolvimento dos recursos humanos para os próximos 20 anos. É necessário desenvolver clusters económicos e estratégicos do país, nomeadamente os setores de agronegócio, economia azul, turismo e indústrias criativas. Deveremos aproveitar a posição geoestratégica do arquipélago para servir de uma plataforma de serviços no Atlântico.

Para o efeito, desafiamos o atual governo para os próximos 44 anos a preparar um forte contingente de jovens líderes para que participem na gestão de um país de nome de Santo.

Viva os próximos 44 anos!

Mantenha,

Adilson Barbosa A. Neto