Sobre o bom senso

Está na boca do Povo: muito se tem falado sobre a construção do novo edifício do Banco Central quanto às dispendiosas dobras que o ajudaram a erguer-se. Todos têm sido unânimes em concordar que as prioridades, para já, não passam sequer à beira do embasbacado prédio, devido às razões que todos já sabemos: o estado oco, vazio, do cofre estatal, em que nunca há coisa alguma.

Ora, este modo de proceder reveste-se de uma atractividade imensa junto de quem anda nas franjas do prestígio, na regência da nossa sociedade, sobretudo. Com isto, não pretendo aqui desdizer, apontar o dedo ou pisar aborrecidamente em quem quer que seja, mas apelar ao bom senso. Na maioria das vezes, procuramos levar uma vida ostensiva; não queremos sentir, ou fingimos não sentir, o movimento giratório do mundo – o império que, em meio década, pode desmoronar-se –, e metamorfoseamos o arquipélago em betumes: tapa-se a ilha em aberto, resolve-se as necessidades inexistentes, e já está. Até aqui nada de novo. A moda, agora, é a nova caminhada exodal do santolas para a nova “terra prometida”, a China.

Talvez o busílis da questão não seja apenas as férias mascarradas de intercâmbios que, graças ao punda bô, se têm proporcionado a alguns, mas sim o seu real sentido: se a China, efetivamente, tem sido para nós um “pai misericordioso”, porque não nos abraça construindo um hospital de referência, capaz de dar resposta, porventura, às enfermidades do Povo? Pois é. Se queremos continuar a ser lazarones, acho que temos de saber pedir, ao menos, o melhor agasalho para as noites friorentas de gravana.

Sei que esta prosa me vai provocar azedas ressonâncias; na boa. Mas, a razão do que aqui escrevo não é a de rebaixar o bilateralismo que temos com a nova “terra prometida”; pelo contrário, até; o que eu intento vincar são as prioridades, os sucessivos adiamentos do futuro que pela vida fora se arrastam e o olhar disfarçado daqueles que, sempre, escarnecem dos que os fizeram (ou fazem-nos) estarem sentados onde estão.

Será por isso que vemos a nossa sociedade tão distante dos mais vulneráveis e fascinada com quem tem mais uns tostões, ou boquiaberta quando se senta à mesa com os tais donos do trono, ou quando desfila vibrante e sorridente os seus gibões como os jovens que estreiam uma roupa nova na festa de freguesia? Este cenário fílmico traduz-se num ambiente amaneirado, onde os trajes dos modelos já primam pelos bolsos chorudos – isto não podia ser.

Uma coisa, porém, é certa: esta forma de reger a “Terra dos incrédulos”, longe de granjear qualquer empatia, revela uma falta de razoabilidade. Contudo, há sempre exceções que se transformam em possibilidades: pessoas que não se deixam drenar pelo sistema e continuam a ter um coração contrito.

Outra coisa, e com isso termino: nenhum império permanece com a espada embainhada ditando a Lei de talião – olho por olho, dente por dente (i.e., pagar com a mesma moeda). Em todo o reinado sob a imperiosa cláusula, cedo ou tarde, as pessoas transformam-se em cegas e desdentadas.

Por isto, não podemos continuar a ceifar uns e outros, não podemos continuar estáticos, como estátuas inamovíveis, no nosso pântano, sem dar passos e soçobrando. É preciso sairmos da lagoa do afogamento comum: bom senso, a coisa do mundo mais bem distribuída (René Descartes)!

Ass.: Francisco S.