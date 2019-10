Léve-Léve, uma identidade em desmoronamento

Desde a perspectiva antropológica cultural à antropologia filosófica, o léve-léve foi sempre a filosofia de vida que orientava os hábitos e costumes do povo santomense em todas as dimensões das suas vidas, sobretudo a social. No seu arreigado sentido, esta filosofia de vida – o léve-léve, orienta-nos para a serenidade, a sageza e a prudência.

Este princípio se ajustava do lazer ao trabalho, do constituir família à tomada de decisão, do enfrentar um adversário até ao momento de desferir um golpe fatal, como acontece no jogo de cassetetes (bligá). Ainda na perspectiva dos mais velhos do Arquipélago, este princípio, em certo modo, tende a corresponder com a expectativa da justiça.

Pois, todas as acções antes de serem realizadas passavam pelo crivo de um juízo moral – dá cabeça concê. Ademais, no poema de Alda do Espírito Santo, cantado pelo Calu Mendes, o “léve-léve é andar com acerto sem desacerto”.

Nos dias que correm, há uma certa deturpação da compreensão deste princípio, que outrora, regulava a vida das pessoas e, mormente, da convivência social. A título de exemplo, são as atrocidades, barbaridades e injustiças, sabotagem, malícias, corrupção, violência e ganância que tendem a desvanecer a nossa identidade.

Meu povo, ninguém nos roube a serenidade! Ninguém nos roube a paz que nos é conatural! Ninguém nos roube a alegria! São Tomé e Príncipe é conhecido pelo lema Léve-Léve sem Stress. Sim, sem maninhas e sem comportamentos maníacos. Não desdenhemos os nossos valores, que por si só, são a nossa identidade.

No entanto, deixar que se desmoronem os valores próprios de uma sociedade, é desdenhar a sua história; E desdenhar a história de um povo é tirar-lhe a identidade. Pois, desde a concepção à evolução de uma sociedade e de um povo, a história, crenças, hábitos e costumes, línguas e particularmente o mudus vivendi, são factores protuberantes para a compreensão dos mesmos.

Finalmente, para erguermos São Tomé é Príncipe das amaras que que tem estado ao longo dos tempos, é deveras urgentes trabalharmos a transparência, a verdade e justiça. Daí que é que todo o cidadão tenha o dever e a responsabilidade de consubstancializar o governo nesta ingrime tarefa. De contrário, desnortearemos o nosso barco do bom porto.

Aliás, já inferia S. Agostinho “Esquecida a justiça, o que se espera da sociedade senão os grandes latrocínios e desordem…” o que gera constantes instabilidades sociais e as frequentes quedas de governos.

Euclides Neves