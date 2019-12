Há dois ou três dias, sensivelmente, ouvi o senhor primeiro-ministro, na Assembleia Nacional, vociferar, com orgulho e empenho militante, que, com a aprovação do orçamento geral do Estado e das grandes opções do Plano, estavam criadas as condições para o país entrar, definitivamente, na senda de um desenvolvimento durável e sustentável.

Qual é o facto, inserto nos referidos documentos, designado como “projetos estruturantes” pelo senhor primeiro-ministro, que irá mudar, radicalmente, o nosso contexto comunitário, contribuindo com premissas, de natureza económica, social e, até, ambiental, para a transformação humana ou material, que garanta, num contexto temporal de médio e longo prazos, a sobrevivência e melhoria de qualidade de vida das nossas gentes, tendo como objetivo principal a gestão permanente da inclusão?

A resposta veio da boca do próprio senhor primeiro-ministro que nos garantiu que os projetos estruturantes que suportavam a sua ambição de um desenvolvimento durável e sustentável para o país, nos próximos tempos, são: a extensão da pista do aeroporto internacional de S.Tomé e Príncipe, com o financiamento da República Popular da China; a reabilitação da estrada número 1 que liga o centro e norte da ilha de S.Tomé, com financiamento do Banco Mundial e a reabilitação da marginal da cidade de S.Tomé com financiamento do Banco Europeu de Investimento e do Reino da Holanda.

São estes, segundo as palavras do senhor primeiro-ministro, os projetos estruturantes que irão garantir um desenvolvimento durável e sustentável ao país nos próximos tempos.

Não pretendo entrar em discussões desnecessárias sobre conceitos como “projetos estruturantes”, “durável” e “sustentável” que qualquer leigo pode encontrar numa edição de qualquer livro sobre a temática em causa.

Todavia, sendo projetos com estas características, “estruturantes”, “duráveis” e, sobretudo, “sustentáveis”, deveriam cumprir, pelo menos, uma destas três premissas essenciais: proporcionar um crescimento inclusivo, criando, com tal, condições para o desenvolvimento da economia com níveis elevados de emprego, numa perspetiva de médio ou longo prazos, apostando sobretudo no investimento produtivo; assegurar a coesão social e territorial, promovendo a promoção da equidade intra e intergeracional na repartição dos recursos que, até, são escassos e, por último, manter o equilíbrio dos ecossistemas, tendo em conta a nossa fragilidade neste âmbito.

Ora, parece-me que nenhum dos três projetos, enunciados e designados como “estruturantes”, “duráveis” e “sustentáveis”, cumpre alguma daquelas três premissas referenciadas porque, na minha humilde opinião, têm um impacto e contexto de orientação na economia muito redutor e limitado no tempo, não acrescentando valor nem transferência de tecnologia ao nosso empresariado, por um lado, e, por outro, não proporcionam um desenvolvimento sustentável, como foi apregoado, compaginável com os constrangimentos da realidade socioeconómica prevalecente, um dos quais é a alta taxa de desemprego de jovens, aparentemente qualificados.

Daqui por 1 ou 2 anos, por exemplo, quando estas obras terminarem, para onde é que vão os trabalhadores eventualmente contratados para a sua execução? É isto a essência de um projeto estruturante e sustentável? Que empresas nacionais vão participar nestas obras e dai tirar dividendos relacionados com a transferência de tecnologia ou Know-how que poderá ser aportado, posteriormente, ao desempenho das mesmas e do desenvolvimento do país?

É, também, por isso, que não estranhei a expressão usada pelo senhor primeiro-ministro quando afirmou, decorrente do processo de apresentação e votação do referido orçamento de Estado, «…Nesta altura vamos ter que exigir trabalho…as pessoas depois não vão dizer que este trabalho é pesado…o desempregado não escolhe trabalho…». Fim de citação.

Ele sabe, perfeitamente, ao contrário daquilo que apregoou, as características dos referidos projetos que estão, aliás, explícitas no conteúdo da frase anterior que ele mesmo proferiu que, não comportam nenhuma valência de sustentabilidade nem de estruturante, embora eu concorde que tais obras precisariam de ser realizadas.

Temos, todavia, de explorar melhor, as nossas relações com a China, numa perspetiva diferente e mais proactiva, caso contrário estaremos mais uma vez condenados a falhar.

Não existia a possibilidade dos acordos assinados com a China Popular, já que têm um carácter multissectorial, poderem contemplar, preferencialmente, transferência de tecnologia e conhecimento, que permitissem a dinamização do sector da agricultura e do turismo, por exemplo, associado ao projeto, já em curso, de construção de casas sociais, e, com tal, se criasse as condições, internamente, para a dinamização do meio rural, fixando ai pessoas, com o desenvolvimento e gestão de projetos no domínio da agricultura, pecuária e do turismo rural, numa perspetiva inovadora e compaginável com o nosso património ambiental e patrimonial?

Não existia a possibilidade de refletirmos, neste momento, respeitando todas as iniciativas de caráter privado neste âmbito, sobre a necessidade de um país tão pequeno como o nosso ter 3 instituições de ensino superior, provavelmente, todas elas, com carências tremendas de quadros e infraestruturas de apoio, e pensarmos na possibilidade de unificarmos os três projetos, tentando garantir os direitos de todos em presença, e criar condições para dotar o país de uma só grande universidade, contando com o apoio da China, que teria caráter de financiamento para a sua construção, formação de quadros, e apetrechamento dos laboratórios e outros serviços complementares, dotando-a de valia investigativa, preferencialmente, nas áreas de Educação, Agricultura e Ciências do Mar, por exemplo?

Na minha humilde opinião, uma conceção deste âmbito é que deveria estar na base da nossa cooperação estratégica com a China e suportar, sempre, um consenso nacional interpartidário, o mais alargado possível, com o objetivo de combate à pobreza e criar as bases para um desenvolvimento sustentável. Ou seja, a cooperação deveria ser vista, sempre, numa perspetiva de desenvolvimento e não de ajuda, sobretudo porque ela não é eterna e, para tal, basta ver o que aconteceu com a ajuda que Angola e outros países nos foram dando ao longo dos tempos. Serviu para quê?

Para além disso, não basta anunciar, com pompa e circunstância, a existência de “projetos estruturantes” para o país. Temos de começar a introduzir no país uma cultura de avaliação e responsabilização política mais assertiva.

Por exemplo, o senhor primeiro-ministro deveria anunciar, decorrente da implementação dos seus projetos estruturantes para o país, cujo objetivo é acabar com a pobreza, que impacto mensurável, terão no desempenho da economia, durante toda a legislatura, através de indicadores económicos e sociais, de forma que no final da referida legislatura, todos possamos fazer um juízo global sobre a distância entre aquilo que foi feito e anunciado, obrigando, desta forma, todos os outros governos posteriores, a adotarem a mesma prática. Isto sim, seria fazer diferente.

Temos de começar, a partir dos próprios governantes, a interiorizar e praticar uma cultura de avaliação e responsabilização política. Não se pode estar a exigir ao povo uma cultura de trabalho, ambição, avaliação e responsabilidade e os exemplos que vêm de cima refletem a antítese de tudo isso.

Se não mudarmos de vida, teremos grandes problemas, num futuro não muito longínquo.

Aliás, as consequências já começam a se manifestar. São as próprias populações que, inorganicamente, estão a reagir, amiudadamente, contra as instituições do próprio Estado, provocado por insuficiências de funcionamento destas, em situação de algum descontrolo emocional, decorrente da insatisfação generalizada que começa a tomar conta do país.

Estamos numa situação que qualquer coisa, por mais pequena que seja, pode incendiar o país, e os dirigentes políticos deveriam ter muito cuidado com aquilo que dizem e prometem, fazendo um exercício exemplar de responsabilidade política e pedagogia cívica estimulador da defesa dos valores da cidadania.

No mesmo dia que o primeiro-ministro anunciou os seus projetos estruturantes, duráveis e sustentáveis para o país, vi e ouvi, através de um vídeo que me enviaram, as peripécias relacionadas com os bombeiros que foram mobilizados para combater um incêndio no Distrito de Lobata, que provocou 2 vítimas mortais.

Segundo o relato das populações, vítimas do referido incêndio, o mesmo começou pelas 21 horas e os bombeiros só chegaram pelas 23h17 minutos. Para além disso, quando estes tentaram ligar as mangueiras estas não funcionavam e estavam rotas fazendo a água espalhar, pelo chão e ar, de forma difusa, molhando as pessoas que estavam distantes do referido foco de incêndio menos a referida casa onde deveria estar concentrada a atenção dos referidos bombeiros. A água, entretanto, acabou, de repente, e, tendo chegado outro caminhão dos bombeiros, aconteceu exatamente o mesmo. Ou seja, a intervenção dos bombeiros no referido incêndio não contribuiu, minimamente, para a sua resolução, antes pelo contrário, criou confusão, caos, mortes e tristeza.

A população, enfurecida com este desempenho dos bombeiros, começou a apedrejar os mesmos, num contexto de manifestação de revolta perante tanta incapacidade.

No mesmo dia que tal facto aconteceu, soube-se, também, que um cidadão, perante o facto da sua filha ter introduzido uma moeda nas vias respiratórias que lhe provocou a obstrução das mesmas, dirigiu-se ao hospital central, em aflição, para que o referido problema fosse resolvido. O diagnóstico e resolução do problema terminou com a morte desnecessária da criança, perante a manifestação de arrogância e prepotência do médico que atendeu a mesma.

Estes dois episódios, que não são casos isolados ou avulsos, muito pelo contrário, denunciam um padrão de comportamento transversal na nossa sociedade e refletem a metáfora perfeita daquilo que está a acontecer ao governo do país, neste momento.

Tudo parece estar roto no país e mete água por todos os lados. O Governo não é capaz de se concentrar naquilo que é, de facto, essencial para o desenvolvimento do país, como a mangueira dos bombeiros perante o alvo principal que era a casa onde ocorria o referido incêndio.

Por isso, limita a atirar promessas para o ar, em todas as direções, sem qualquer critério, estudo ou responsabilidade política. Não estamos em campanha eleitoral (e mesmo aí eu condenaria) para que o governo continue a prometer mundos e fundos tendo, contudo, a consciência que não vai cumprir ou que as mesmas configuram uma burla ou logro. Designar tais projetos por estruturantes, duráveis e sustentáveis parece-me, por isso, um logro.

E se as pessoas já estão desiludidas e têm pouca confiança nas nossas instituições, este comportamento do governo só vem contribuir para consolidar este sentimento e, posteriormente, originar comportamentos de impaciência e agressividade como aqueles que têm acontecido um pouco por todo o país.

O primeiro-ministro não manda, como ele mesmo confidenciou, recentemente, que tem sido vítima de pressões inqualificáveis da própria maioria que suporta o seu governo. Como é que um primeiro-ministro que se sente tão pressionado, por aqueles que deveriam, em princípio, ser os primeiros a protegê-lo, ao ponto de verbalizar esta acusação, publicamente, pode estar em condições de governar o país tendo em conta a salvaguarda de princípios como a inclusão, igualdade, equidade e equilíbrio institucional?

Eu soube, por exemplo, que tendo a Índia fornecido computadores e outros materiais ao Estado de S.Tomé e Príncipe, estes foram distribuídos por todas escolas de S.Tomé, mas, todavia, nenhum deste material chegou ao Príncipe. Da mesma forma que, tendo o governo Chinês fornecido bolsas de estudo ao país, nenhum estudante do Príncipe foi contemplado com estas bolsas.

Não creio, todavia, que tal propósito seja uma orientação política explícita do senhor primeiro-ministro para tratarem a região Autónoma do Príncipe desta forma. Deve ser, com toda a certeza, o comportamento da senhora ministra de educação que governa o seu ministério como se tratasse de uma roça privada, com tiques de arrogância e prepotência. Os estudantes do Príncipe e a sua população saberão, com certeza, na altura certa, dar uma resposta a este comportamento discriminatório e não é por acaso que o MLSTP tem perdido, ao longo dos tempos, expressão eleitoral na região autónoma do Príncipe.

É óbvio que tudo isto torna a vida do primeiro-ministro muito mais difícil já que ele se encontra metido num covil de predadores implacáveis, onde predomina o avulso, o desenrascanço, a luta desenfreada por interesses privados e a banalidade institucional, disfarçada de manifestações de arrogância e prepotência, como o episódio clínico que culminou com a morte da criança no nosso hospital central. Estamos no bom caminho!

Adelino Cardoso Cassandra