Alguma Reflexão sobre o momento actual

Na sua página do facebook, o Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António Santos, reflectiu sobre o momento actual que o país vive em consequência da crise do novo coronavirus.

O Jornal Téla Nón publica na íntegra o post do Bispo da Igreja Católica :

Não gosto muito de exprimir aqui (nas redes sociais) opiniões, em situações como a que estamos a viver, sendo uma situação complexa e onde ideias claras não é fácil ter. O que hoje é, amanhã já não é. O que hoje parece ser a atitude correcta, amanhã já não é a atitude correcta, mas vou tecer duas breves considerações:

1.A pior coisa que poderia acontecer, nesta altura, era criar-se um ambiente de tensão social entre a população e as autoridades. Estamos todos no mesmo barco. Apelo aos governantes para tomarem as medidas certas, que verdadeiramente possam ser eficazes na luta contra este vírus, e que adoptem posturas conciliadoras e não de tensão. Estamos todos no mesmo barco.

2. Era importante também que as informações fossem objectivas e transparentes. Se se tem a certeza, tem-se a certeza; se se não tem, é melhor dizer que não se tem, que há indícios, do que haver depois a possibilidade de as coisas não serem como foi anunciado e perder-se a credibilidade.

Volto a dizer: estamos todos no mesmo barco. Procuremos todos encontrar as melhores soluções e adequar os nosso comportamentos de modo a combatermos eficazmente esta maleita. Deus nos proteja!

Manuel António Santos / Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe