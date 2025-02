Faleceu D. Abílio Ribas bispo emérito de São Tomé e Príncipe

“Lisboa, 03 fev 2025 (Ecclesia) – D. Abílio Ribas, bispo emérito de São Tomé e Príncipe, natural do Soajo, na Diocese de Viana do Castelo, faleceu aos 94 anos de idade, na noite deste domingo, 2 de fevereiro, informaram os Missionários Espiritanos.

“A Missa de exéquias será às 11 horas do próximo dia 6, quinta-feira, no Seminário de Fraião dos Espiritanos (Braga). O cortejo fúnebre seguirá depois para Várzea do Soajo, onde será sepultado”, informa a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), en nota enviada hoje à Agência ECCLESIA.

D. Abílio Ribas pertencia à Congregação do Espírito Santo (C.S.Sp.), os Missionários Espiritanos anunciaram “com pesar, mas grande esperança” o falecimento do seu confrade na noite deste domingo, 2 de fevereiro, o dia do fundador desta congregação religiosa, o venerável padre Francisco Libermann.

Abílio Rodas de Sousa Ribas faleceu aos 94 anos de idade, nasceu no dia 2 de janeiro de 1931, entrou para a Congregação do Espírito Santo e do Coração Imaculado de Maria, no dia 8 de março de 1953 fez os votos perpétuos, e foi ordenado sacerdote, na Congregação religiosa dos Missionários Espiritanos no dia 21 de setembro de 1957.

O missionário português especializou-se em Pastoral Catequética, pelo Instituto Católico de Paris, em 1968; a Diocese de Viana do Castelo destaca que em Angola, D. Abílio Ribas assumiu “ininterruptamente as mais diversas responsabilidades”, não só na sua congregação religiosa: Superior de Missões, pároco, professor e reitor dos Seminários Menor e Maior de Luanda e do Seminário Interdiocesano do Huambo.

Em Angola, foi também superior principal da sua congregação, diretor da Emissora Católica ‘Rádio Ecclesia’ e secretário da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST), acrescenta a diocese católica do Alto-Minho.

No dia 3 de dezembro de 1984, D. Abílio Rodas de Sousa Ribas, então secretário adjunto da Cáritas de Angola (em Luanda), foi nomeado bispo de de São Tomé e Príncipe, pelo Papa João Paulo II, e, no dia 24 de fevereiro de 1985, foi ordenado bispo na catedral de Nossa Senhora da Graça, no país lusófono.

D. Abílio Rodas de Sousa Ribas era bispo emérito de São Tomé e Príncipe desde o dia 1 de dezembro de 2006, para o governo pastoral da diocese santomense foi nomeado outro religioso português (claretianos), D. Manuel António dos Santos, pelo Papa Bento XVI.

Natural de Soajo, na Diocese de Viana do Castelo, esta localidade ergueu uma cruz em homenagem a D. Abílio Ribas, missionário português que esteve mais de meio século ao serviço do Evangelho em África, pelas suas bodas de prata episcopais, no dia 3 de junho de 2009.

“Pasmo diante de tantas escolas feitas, igrejas levantadas, capelas erguidas, infantários, lares de estudantes e de idosos abertos, professores de posto formados, pesca artesanal promovida, agricultura apoiada e até salinas cavadas onde faltava o sal apesar de ilhas dentro do mar; pasmo com o crescido interesse pela instrução escolar, com o aumento da cristandade à minha volta, com o aumento das vocações sacerdotais e religiosas que passaram por minhas mãos a ponto de hoje já não precisarem de mim para continuar e ampliar o que através de mim foi feito”, disse o bispo emérito de São Tomé e Príncipe, na homenagem na sua terra natal.”