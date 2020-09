« No país dos cegos, quem tem um olho é Rei » 

Recuso-me em aceitar que tem de ser assim; recuso-me em acreditar que não vai mudar!

Passei a minha infância, adolescência e estou passando a minha juventude com a perspetiva que tudo vai mudar, mas lá já vão pouco mais de duas décadas da minha existência e a minha esperança não cessa em ser vítima do tempo, e começo a desacreditar que as coisas um dia serão diferentes.

É chagada a hora de nós invertemos a situação, estamos presos a utopia do “leve-leve” enquanto o mundo corre à uma velocidade implacável.

Visionariamente falando, constato que estamos a tentar pintar de cor de rosa a casa feita de andala. Chega! chega de mediatismo, nepotismo, comodismo, vitimismo e criticismo não construtivo, chega de lutar só para “safar” o dia de hoje. Ter um olho no país dos cegos é pensar no amanhã onde os nossos filhos farão parte, caso contrário, seremos eternamente equiparados a um peixe correndo atrás da sua própria cauda e olha que já fazemos isso ao quase meio seculo.

“Ensina-me a pescar ao invés de me dar o peixe” _ esse deveria ser o slogan da nossa Diplomacia,e quem sabe estaríamos menos dependentes.

Os economistas sabem que a teoria clássica diz que um país deve se especializar no ramo onde possui matérias primas em abundância, ou no sector onde é mais produtivo. Eu vos pergunto : em que sector São Tomé e Príncipe é mais produtivo? Qual é a matéria prima que São Tomé e Príncipe tem em abundância?

Com essa especialização podemos entrar para as chamadas “trocas comerciais” e tirar o melhor proveito da mundialização, comercio internacional e, por conseguinte, alavancar a economia.

No mundo em que fazemos parte hoje, quase que não se consegue atrair os investidores sem a criação de uma “zona franca” _ Espero que isto esteja na lista das prioridades para o país, por outro lado, é imperativo que aumentemos a exportação, isso implica produzir mais e melhor e para este efeito terá que haver toda uma panóplia de esforço, dedicação, mobilização e investimento por parte das entidades hábeis para comos cidadãos /classe operária.

E o sector privado? Porquê temos tanta escassez das iniciativas privadas? É unanime que este sector é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país e São Tomé e Príncipe não foge a regra. Tratando-se de um país predominantemente jovem e sendo esses o motor da revolução, todavia a visão que eles têm do país e deles mesmos é determinante para o nosso amanhã. E a camada dos recém-formados têm um papel capital nesse processo(não obstante o papel indispensável das outras camadas).

Assim sendo acredito que esta camada (recém-formados)encontram-se dividida em três (3) Partes:

Em primeiro lugar, temos a maioria dos recém-formados que almejam trabalhar nas instituições publicas (apesar de estarem abarrotadas), para esses, vê-se a necessidade de levar a cabo uma política de resiliência juvenil capaz de mudar o paradigma e a visão que eles têm do país e deles mesmos enquanto filhos da pátria;

Em segundo lugar temos alguns que por carência ou a quase inexistência do sector privado vê o aparelho do estado como o único refugio;

Por último uma minoria tentando levar a cabo diversas iniciativas privadas, porém, se vê muitas vezes impossibilitada por conta da conjuntura jurídica, económica(fiscais), financeira… do país.

A titulo de exemplo, em Marrocos as empresas recém-criadas são isentas de pagar impostos durante 5 anos, essa medida visa a facilitar e incentivar a inserção e desenvolvimento do sector privado e por outro lado permitir que as empresas recém-criadas se solidifiquem para poderem fazer face ao fisco.

A própria conjuntura do país (São Tomé e Príncipe)acaba muitas vezes pondo fim aos sonhos de muitos jovens, alias, esse é o meu maior desassossego, os jovens se limitam em sonhar com pouco ou quase-nada que o país poder-lhe-iam oferecer e acabam tendo um futuro misero e pouco promissor, e crescem com a sensação de que poderiam ser mais do que são, fazer mais do que fazem e ter mais do que têm. Na sequência o país cria cidadãos aborrecidos com presente e sem planos para futuro.

Vão lá para a“Roça” dar uma olhada! Uma maioria dos jovens sem futuro porque já deixaram de sonhar faz tempo_ e de quem é a culpa? Sentem-se abandonados dentro da sua própria pátria _ e de quem é a culpa? Só sei que a culpa vai morrer solteira.

A Revolução Começa Agora!

Amilton Tebús – Marrocos