Confinamento e crime de desobediência

Reflecti sobre isso e questionei-me muito como pode confinamento ser crime.

O crime de desobediência implica ou tem como tipo objectivo (elementos que descreve o crime), primeiro: Uma ordem expressa dada por quem uma autoridade a uma pessoa concreta e por que tem poder e autoridade para tal e que no instante tenha dado essa ordem. Esse crime só se verifica se alguém recebeu uma ordem neste sentido.

Confinamento é uma ideia ou decisão politica dirigida aos cidadãos no geral, como apelo para se recolherem em suas casas para evitar contágios. Agora, perante essa decisão politica ou orientação das autoridades administrativas, nomeadamente, policias, dirigida a um cidadão dão-lhe ordem para se recolher, se ele não o fizer, aí si, o cidadão estará a cometer um crime de desobediência; se ele desacatar a ordem! Porque não basta estar na rua ou circular para haver crime para de imediato ser detido, como, regra geral, ocorre com os crimes todos, salvo situações de imunidade ou outras razões estritamente jurídicas que justifiquem.

Vou procurar conhecer os argumentos do Tribunal de Guimarães para ver se o meu raciocínio não é correcto, o que é possível, sendo também possível que mesmo os tribunais podem ter interpretações não muito aceitáveis ou puras. Nessa coisas de direito há muita margem para interpretação, sendo certo que uma coisa é decisão judicial que tem que ser cumprida (costumo dizer, nem que seja às tanque) outra são as interpretações ou opiniões de seja quem for: Advogado, MP, Polícia, Governo…mais ninguém pode fazer com que as suas decisões ou ideias prevaleçam dobre as dos tribunais.

Dizem as constituições quase todas no direito comparado, que as decisões dos tribunais são para serem cumpridas e sobrepõem as de quaisquer outras entidades públicas ou privadas. Isso para mim é a beleza do direito e justiça. Podem ser contestadas, mas têm que ser cumpridas. Não vai agora o Governo Português contrapor a essa interpretação jurisprudência! É o máxima jurídica e judiciária “dura lex, cede lex; juiz decide está decidido”.

Lembro-me de países onde agridem (não detêm, agridem) cidadãos porque estão a circular numa situação em que confinamento foi decreto. Muito triste ver maus tratos terríveis em que alguns países dão chicotadas aos cidadãos, isso como uma espécie de sanção. Mundo selvático! E entendo que confinamento não é recolher obrigatório! Este só existe em ESTADO DE SÍTIO em que envolve também as forças militares, obviamente numa situação de guerra ou quase guerra.

Hilario Garrido – Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional