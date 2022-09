Gorbatchov MORREU!!

Morreu um dos meus ídolos políticos internacionais. Foi último Presidente da ex-URSS, o monstro do mundo. Homem que “fez acabar com a raça” do chamado bloco malvado do leste que foi depois relançado com a queda do murro de Berlim. Foi desencadeado um movimento mundial que assolou todos os continentes, sobretudo África onde todos os regimes que aquele bloco implantou foi abalado.

Regimes desumanos que foram o totalitarismo e o autoritarismo. Exemplo tipico foi fazer surgir a democracia em STP em 1990. Foi mais arrasador e mundial do que a “Primavera Árabe” que começou na Tunísia abalando os regimes cruéis e autoritários dos países árabes. Que Deus dê paz a sua alma e muito obrigado, da minha parte, pelo que fez aos povos oprimidos do mundo.

Foi Nobel da Paz.

Com ele surgiu o conceito “globalização” que tem um sentido e impacto fluído sem conteúdo nem grande impacto na vida dos povos. Mas é algo de bom. O tempo poderá lhe dar melhor expressão.

Num dos meus posts já lamentei, quiçá, por inorancia, o facto de não se glorificar o nome desse libertador dos povos oprimidos.

O mundo ficou democratizado, sobretudo os paises que faziam parte deste bloco do mal que foi o “LESTE”, hoje são tão democraticos que até estão integrados no centro da democracia no mundo que é a UNIÃO EUROPEIA… Bulgária, Polónia, Estonia, Letónia etc.

MAIS UMA VEZ, PAZ A SUA ALMA, O OBREIRO DA PAZ, DA DEMOCRACIA E DA LIBERDADE.

Hilário Garrido