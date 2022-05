Jornalismo de Investigação (CRIMINAL)

Maravilhas da investigação e justiça criminal. A RTP3 tem um programa com o titulo “A PROVA DOS FACTOS”. Isso é a essência daquilo a que se chama de “JORNALISMO DE INVESTIGAÇÃO”, o que direi com toda a propriedade que não há nem, quiçá, é possível haver em STP, devido a nossa própria idiossincrasia sociocultural aliado a nossa pequenez territorial e não só, autocensura, influência do poder politico, falta de formação especifica e, a final, stp (somos todos primos).

No spot desse programa, dizem: “denuncia, nós investigamos”. Já viram o que isso significa!? Dir-se-á que isso é que é uma das importâncias da verdadeira comunicação social. E isso corresponde, por coincidência, àquilo a que o Código Processo Penal diz sobre os crimes públicos: todos os cidadãos têm o dever de denunciar os crimes de que tenham conhecimentos.

Obviamente, com todas as circunstâncias acima referidas sobre o nossa realidade, Dir-se-á que isso é utopia legal. De resto todas e muitas conclusões se podem tirar desse imbróglio e paradoxo. Dai se falar “lá fora” da “proteção dos denunciantes”, uma figura jurídica de que ouço falar há menos de dez anos, mais ou menos, em Portugal. Mas não digo.

Hilário Garrido