Veto Presidencial : Replicando a posição do meu amigo Arzemiro dos Prazeres

REPLICANDO A POSIÇÃO DO MEU AMIGO ARZEMIRO DOS PRAZERES LIGADO AO VETO DO PR SOBRE A LEI ELEITORAL EM VOGA…

Senhor Dr. “BANO”, como disse, com humildade que é o seu timbre, não é jurista, mas com o seu autodidatismo colheu conhecimento possível a esse nível para decifrar alguns meandros jurídicos atinentes ao imbróglio ligado ao “Decreto” da lei eleitoral em voga.

Por minha parte, subscrevo o que disse.

Pois, quando o PR veta politicamente uma proposta de lei (veto politico) – Jorge Miranda e também a jurisprudência portuguesa chamam de “DECRETO”, por ter sido apenas aprovado no parlamento e ainda não promulgado – isso consiste, com cobertura constitucional, em ele discordar com alguns aspectos que esse “decreto”/proposta possa ter e devolve-lo à procedência (artigo 83°/2), ou seja, ao parlamento.

O parlamento, se expurgar o que é objecto da discordância do PR ele pode promulgar esse diploma. Não tem que fazê-lo. Pode suscitar outras questões ou pedir que se afine bem as coisas como ele invocou.

Ele pode ainda enviar esse diploma para o TC (artigo 82 al.i), mesmo já expurgado, se tiver dúvida que haja alguma inconstitucionalidade. Se o TC vier a declarar inconstitucionalidade de alguma norma concreta e expressa que suscitam duvida ao PR ele é obrigado a vetar juridicamente – artigo 146•. (veto jurídico). Neste caso como noutro, a Assembleia Nacional tem a arma pesada de obriga-lo a promulgar esse diploma se vier aprová-lo com maioria qualificada de 2/3. Mesmo vindo do TC. Daí o poder, como disse algures nos meus escritos, soberano, pleno e supremo do parlamento em determinar as opções politicas e legislativas para a vida do Estado sem objecção de nenhum outro órgão.

A Assembleia Nacional é o órgão máximo de poder politico e legislativo do país, como prescreve a Constituição da República (artigo 92•). Lembre-se que essa maioria de 2/3 é a que é exigida para a revisão constitucional (artigo 152°.) Logo é a maioria superior que leva até a proceder qualquer alterações na vida do Estado.

A aprovação da revisão constitucional com essa maioria qualificada de 2/3 obriga o PR a promulgar as leis de revisão constitucional. Mas as revisões constitucionais tem limites que são os chamados limites de materiais que são matérias ou questões que constituem fundamento do Estado e constantes do artigo 154°. que não podem ser tocadas.

Se se tocar nessas matérias opera-se uma desconfiguração do Estado ou a subversão da sua essência. Por exemplo mexer na forma do republicana do governo (alinea c), para a monarquia, separação e interdependência dos órgãos de soberania; independência dos tribunais (alinea h) ou eliminar o pluralismo de expressão e de organização política, incluindo partidos políticos e direito de posição democrática (alínea i) entre outros limites.

Nem com a declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional se livra desse poder de a Assembleia Nacional impor a vigência de quaisquer leis que quiser no sistema jurídico. Salvo as leis que forem declaradas incontitucionais pelo TC ja em sede de fiscalização sucessiva/abstratas em que as leis já estão em vigor, diferentemente de fiscalização preventiva que é o tema central deste debate.

Apraz-me, a propósito de veto presidencial, de precisar que no caso dos diplomas provenientes do governo, se forem vetados pelo PR esses diplomas deixam de existir pura e simplesmente (artigo 83°./3). Ou seja, o veto do PR sobre os diplomas do governos são vetos absolutos.”São considerados juridicamente inexistente os actos normativos do Governo….”. Vetou morreu!