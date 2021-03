ASTRAZENECA – A polémica que durou pouco tempo

Precisamente no dia em que se inaugurou a Campanha de vacinação contra Covid 19 em São Tomé e Príncipe, utilizando a AstraZeneca, surge a notícia de que Portugal suspendeu a aplicação da referida vacina, como precaução devido os alegados efeitos colaterais em algumas pessoas que tomaram o fármaco inoculador.

Na verdade, essa suspensão já havia acontecido em muitos Países, mas aqui em São Tomé e Príncipe a preocupação começou a surgir sobre os supostos efeitos da vacina, depois do anúncio de Portugal, seguido da intensidade e o impacto das notícias na imprensa portuguesa que consumimos muito aqui no Pais.

De imediato começaram a surgir críticas dos conhecidos comentadores das redes sociais no sentido de críticas ao Governo são-tomense por não suspender também a aplicação da vacina. O único argumento desses comentadores baseava-se apenas na tese de que devíamos seguir o exemplo dos Países que tomaram essa decisão.

Por estranho que pareça o ADI, o maior Partido da oposição embarcou nesses rumores infundados. Sem consultar o Governo, e sem nenhum argumento plausível, baseando apenas nas redes sociais, publicou um comunicado a exigir a suspensão da aplicação da vacina. Mais uma vez o ADI comportou-se como um Partido irresponsável, qualidades que já nos habituou.

Importa referir que em todo o mundo mais de 17 milhões de pessoas já tomaram a vacina AstraZeneca e até agora só houve cerca de 40 casos de pessoas que sofreram efeitos colaterais. Alias, mesmo esses casos, não foram ainda comprovados que têm ligação com a vacina.

É sabido que todos os medicamentos produzem o efeito que se pretende mas também em alguns casos, tem efeitos secundários. Portanto, isto é absolutamente normal. Sendo assim, não se compreende tanto pânico.

Tanto a OMS como outras entidades científicas, confirmam que a vacina AstraZeneca é segura e eficaz e deve ser aconselhada a seu uso a toda a população.

Em São Tomé e Príncipe, embora a Campanha esteja a decorrer normalmente, essa noticia provavelmente alimentada pelos negacionistas das vacinas contra a Covid 19, teve algum impacto negativo na população. É claro que ainda estamos na primeira fase da Campanha destinada a grupos prioritários cujo número da população não é grande. Vamos esperar as próximas fases da Campanha, sabendo que, as Autoridades nacionais estimam imunizar 70% da população são-tomense até ao fim do processo.

Entretanto, enquanto elaborava este artigo, surge a noticia de que Portugal e outros Países da Europa (Espanha, Alemanha, França, Suécia, e Itália, entre outros, que tinham suspendido a vacina, vão retomaram de imediato o seu uso, porque a Agencia Europeia do Medicamento – EMA, confirma que a vacina é segura e que os casos de coágulos detetados não estão associados a mesma.

Portanto, as Autoridades são-tomenses fizeram muito bem em não suspender a Campanha devido apenas a rumores sem nenhum fundamento nem confirmação científica de que a vacina é duvidosa, só porque alguns Países o fizeram, tendo as Autoridades garantias expressas da OMS e a comunidade científica.

Por outro lado, sendo a AstraZeneca a única vacina de que o Pais dispõe neste momento, no meu entender, a sua suspensão provocaria problemas de atraso da programação que não seria nada aconselhável nesta etapa crítica do desenvolvimento da pandemia no Pais.

No meio de toda essa polémica, suponho que estamos perante mais uma guerra comercial/política dos grandes. Por isso é que os Governantes, sobretudo dos Países de poucos recursos como o nosso, devem ponderar e ser mais cautelosos nas decisões que tomam nessas circunstâncias e não envolverem-se em querelas que não nos dizem respeito. Entre rumores da imprensa e aconselhamento científico, deve-se sempre optar nas informações provenientes de fontes credíveis da comunidade científica. Na verdade essas Instituições sempre afirmaram que a vacina AstraZeneca é segura.

Uma vez esclarecida a confusão, esperemos que, a campanha de vacinação contra Covid 19 em São Tomé e Príncipe siga o seu curso normal, com os resultados que se espera.

São Tomé, 19 de Março de 2021

Fernando Simão