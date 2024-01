São Tomé e Príncipe, um país desgovernado e a saque

O ano de 2024 que acabamos de entrar, promete ser extremamente difícil para as ilhas de São Tomé e Príncipe. A causa é sobejamente conhecida por todos, sobretudos por aqueles que têm vindo a governar esse pequeno Pais em extensão territorial e uma população pouco mais de 200 mil habitantes, mas que insistem a não corrigir o mal.

Não nos podemos queixar de falta de recursos ao nível nacional. O nosso grande problemae,tenho dito repetidas vezes, é que temos tido a pouca sorte de ter uma classe política pérfida e cúmplice entre eles e consequentemente, governantes incompetentes, desonestos e corruptos, que ao longo desses anos todos têm vindo a cometer erros de forma deliberada, com prejuízo para o atraso económico e social do Pais e o empobrecimento cada vez maisda população mais desfavorecida.

A incompetência do atual Governo de ADI resultou no fracasso das negociações com o Fundo Monetário Internacional, deixando o Pais sem a possibilidade de facilidade de crédito junto as instituições financeiras internacionais. Por outro lado, o Governo não foi capaz de mobilizar investimentos privados internacionais que tanta falta faz para alavancar a economia aproveitando os recursos existentes, colocando desta forma o Pais num beco sem saída.

Muitas vezes não damos conta que os nossos parceiros internacionais seguem de perto e com muita atenção, os nossos comportamentos em relação a forma como utilizamos os recursos que dispomos ou postos a nossa disposição pela comunidade internacional. É com base nessa avaliação que é condicionada futuros apoios. Tal como acontece nas nossas casas, um País deve viver dentro das suas possibilidades. Em São Tomé e Príncipe isto não tem acontecido infelizmente. Pergunta-se então: será que os nossos governantes não têm consciência deste especto importante?

Noutro registo, nota-se a tendência cada vez crescente de surgimento nesses últimos tempos de manifestações claramente de um regime autoritário para não dizer mesmo ditatorial. Quando o partido no poder, através de meios não aceitáveis num regime democrático, pretende silenciar e dominar a oposição política dentro e fora do Parlamento, fica tudo explicado.

Por outro lado, constata-se a criaçãode uma sociedade desinformada através do controlo da comunicação social estatal e mesmo privada, colocação de perfis falsos nas redes sociais, com a missão de difundir informações falsas, uma rede de bufaria para intimidar e chantagear pessoas de boa fé que apenas utilizam o seu direito de livre expressão prevista na lei para ajudar,não é admissível.

Tudo isto sem me referir das ações repetidas por mim diversas vezes como, a captura pelo órgão de soberania, Governo, dos Tribunais e politização da Administração Pública.

Constata-se claramente que está em curso um plano maquiavélico devidamente programado, que teve início a partir da tomada de posse deste Governo de maioria absoluta de ADI, cuja primeira ação fora ostristes acontecimentos de 25 de novembro de 2022 que não canso de referir. Pelos vistos, a cartilha do filósofo italiano,Nicolau Maquiavel, esta sendo devidamente assimilada pelo mentor deste plano.

É na sequência desta estratégiaque surge também a ofensiva de assinatura pelo Governo de uma serie de contratoscom empresas e entidades estrangeiras, violando todas as normas legais previstas para a privatização de empresas estatais, prestação de serviços e afins.

Deixe-me sublinharum aspeto que considero muitoimportante para uma boa governação, mas que aos poucos está a ser banalizadoaqui em São Tomé e Príncipe: quando um Governo que deve dar exemplo aos dirigidos, os seus membros violam sistematicamente as normas, procedimentos e leis do Pais, é muito grave. Eu não hesitaria mesmo de o classificar com um ´´Governo fora de Lei´´.

Mas o estranho que pareça é que as instituições com a competência para velar e fazer cumprir essas normas e Leis ficam pávidas e serenas a ver o Pais a desmoronar-se, deixando o Governo fazer o que quer.

Na sequência de toda essa ação com objetivos escuros, surge o contrato com a empresa francesa AGL para a gestão dos portos de São Tomé e Príncipe, fortemente contestado pelos trabalhadores da ENAPORT por não terem sido acautelados os direitos dos mesmos e outros aspetos que lesamos interesses do Pais. Como se não bastasse, inexplicavelmente surgeno contrato, de competência exclusivado órgão de soberania, Governo, o nome do Presidente da República como tendo avalisado o documento antes da assinatura, facto publicamente desmentido pelo mesmo, através dos órgãos de comunicação social.

Tal como havia prometido, o Presidente da Repúblicateve efetivamente um encontro no passado dia 3 do mês em curso com o Chefe do Governo,cujo objetivo era de esclarecer a situação. Contudo, até ao momento nada foi dito ao publico, como era suposto acontecer,facto que poderá continuar alimentar especulações por falta de informações. São situações que os nossos governantes devem evitar.

No meio dessa situação nebulosa, o Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Adelino Cardoso, pediu a sua demissão do cargo com caracter irreversível, mesmo antes do encontro do Primeiro Ministro com o Presidente da República.

Importa fazer uma retrospetiva para recordar o contrato assinado entre o anterior Governo de Jorge Bom Jesus e a empresa SAFEBOND, para dizer o seguinte: o atual Governo de ADI logo que assumiu a governação anulou sem quaisquer explicações o referido contrato, não tendo em conta a continuidade do Estado que deve ser sempre tido em conta e ponderada para não prejudicar os interesses do Pais.No meu ponto de vista, se porventura houve alguma anomalia no contrato, nessas circunstâncias, recomenda-se muita prudência e bom senso. O razoável seriaanalisarcom a empresa zonas discordantes do contrato com vista a se encontrar uma solução para sanar eventuais anomalias a contento de ambas as partes.O Governo cometeu o grande erro de rescindir unilateralmente o contrato com SAFEBOND. Surge então, a pressa e com muita pouca transparência, o tal contrato de gestão com a empresa francesa AGL que criou toda essa balbúrdia que acabou por ser anulado por decisão do próprio Governo que o elaborou e assinou, porque de facto não tinha outra alternativa.

Perante essa situaçãode difícil compreensão, vislumbra-se uma batalha judicial entre as duas empresas e o Estado são-tomense, em que o Pais poderá vir a ser fortemente penalizado devido a incúria, falta de transparência e incompetência dos nossos governantes.

Hoje falamos da ENAPORT, mas ainda temos os casos de EMAE e ENASA não menos polémicos eque abordaremos nos próximos dias.

São Tomé, 7 de janeiro de 2024

Fernando Simão