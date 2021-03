A idoneidade dos presumíveis, candidatos às eleições presidenciais

Pese embora a actual conjuntura da pandemia do covid19, que temos vindo a enfrentar de forma dura diariamente, tenho constatado que nestes últimos tempos, por todos os funcá-funcás, quer nas redes sociais, quer nas conversas dos cafés entre os familiares e amigos, surgem debates, com o pano de fundo “As eleições presidenciais”.

Em termos gerais, a Constituição da República de São Tomé e Príncipe, ao abrigo do art. 57º, sob a epígrafe “ Participação na vida pública” refere o seguinte: “ Todos os cidadãos os têm o direito de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos do País, directamente ou por intermédio dos representantes livremente eleitos.”

Isto quer claramente dizer que todos temos o direito de gozar dos nossos plenos direitos políticos e eleitorais, ou melhor, para além de termos o dever de votar, todos temos o direito de candidatar para o cargo de vereador, deputado ou Presidente da República, sem termos que ser impedidos.

Porém, para ser eleito ao cargo do Presidente da República em especial, o legislador endureceu as medidas, estabelecendo alguns requisitos mais específicos, nos termos do nº2 do art.78º da CRSTP, que diz o seguinte: “ Só pode ser eleito Presidente da República, o cidadão são-tomense de origem, filho de pai ou mãe são-tomense, maior de 35 anos, que não possua outra nacionalidade e que nos três anos imediatamente anterior à data da candidatura tenha residência permanente no território nacional”. Quer dizer que todos podemos eleger, mas nem todos podemos ser eleitos Presidente da República, abrindo desta forma, a possibilidade somente à pessoas que reúnem os requisitos acima referidos.

No entanto, tendo em conta o actual cenário político nacional, tem suscitado no seio da nossa sociedade muitas expectativas, dúvidas e até mesmo incertezas, considerando o número excessivo, desnecessário e vergonhoso dos presumíveis candidatos, jamais pensado, escutado ou visto ao longo da história da nossa Democracia no que tange às eleições presidenciais, dada a nossa pequenez, quer em dimensão territorial, quer em dimensão populacional.

A impressão com que se fica é de que chegou a hora de todos realizarmos o nosso velho sonho de escola primária: “…quando eu crescer, quero ser presidente…”

Daí que, trago uma questão para a nossa reflexão colectiva: Mas será que todos podemos ser Presidente da República?

Particularmente, sou da opinião de que não bastam somente os requisitos constitucionais, é necessário avaliarmos também, os requisitos pessoais, eu me refiro a idoneidade do candidato para ser o Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, tem que ter a capacidade de representar com dignidade a independência nacional,de criar a unidade do Estado de forma a assegurar efectivamente o regular funcionamento das nossas instituições, com maturidade, tolerância, capacidade de diálogo, ponderação, mestria e procurar dirigir como um verdadeiro Estadista, na salvaguarda dos superiores interesses da Nação.

Não podemos brincar de ser Presidente, para não corrermos o risco de vermos banalizado o tão e o mais prestigiado cargo que alguém pode ocupar dentro de um país que lhe viu nascer.

Para terminar, permitam-me a comparação: “ Um bom calulu, para ser servido na festa de freguesia, atrás da igreja, não pode ser confeccionado por qualquer cozinheiro”.

Durrute Soares

Jurista