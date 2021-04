O Golpe Inesperado para os “BACANOS”!

Desde o ano de 2010 que o grupo de cidadãos denominados os “BACANOS”, residentes em Luanda, Angola, vinha realizando algumas ações de caracter filantrópicas, para apoio a diferentes causas nacionais, tendo adotado como foco principal, o patrocínio para a realização anual do concurso “Paço FíaGlêza”, uma manifestação de elevado valor cultural para a sociedade santomense.

O referido grupo teve também no ano de 2015 a participação em ajuda financeira à ONG “Terra Verde”, da cidadã Elsa Garrido, para a transportação de camião bombeiro de marca IVECO, de França para São Tomé e Príncipe, como ajuda humanitária para o país, bem como na entrega de donativo composto por equipamentos de cozinha para a garantia de refeições aos alunos da Escola Primária Dona Maria de Jesus, na capital são-tomense.

Por ironia do destino, os “BACANOS” sofreram na noite de ontem, 29 de Março, um inesperado e duro golpe, ficando a partir de agora desfalcados e com um vazio que jamais será preenchido, com o passamento físico do seu membro, Osvaldo d’ Alva (na foto),conhecido entre os familiares e amigos por Vavá, vítima de doença. O “Bacano” Vavá, pessoa de fácil trato e sempre preocupado com o próximo, esteve sempre envolvido nas iniciativas de solidariedade do grupo, emprestando o seu espírito humano e caloroso àqueles que mais precisam.

Nesta hora de grande dor e consternação, os membros do grupo curvam-se perante a honra que tiveram de ser amigos do “Bacano” Vavá e com ele partilhado muitos bons e inesquecíveis momentos.

À família enlutada, ficam aqui expressas as mais sentidas condolências dos “BACANOS”!

Que a tua Alma descanse em paz, “Bacano”Vavá!

Até um dia!

Luanda, aos 30 de Março de 2021

Os Bacanos,

Victorino Baptista

Aires Trindade

Eusébio Pinto

Victor Ceita

Luís Bragança