Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, tem o prazer de convidar à Vossa Excelência, para estar presente no evento Mén Non Solidária- VII Aniversário, com vista a angariação de fundos para os doentes de Junta Médica em Portugal.

O evento terá lugar no dia 25 de Novembro de 2017, pelas 15h:30 horas, na sede da ACOSP, sita nas Portas de Benfica, Castelo Norte.

Mesa redonda, desfile de moda, animação, musica e gastronomia…

