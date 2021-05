Presidenciais – A Entrevista de Delfim Neves

Num contexto político, como S.Tomé e Príncipe, onde se reflete e debate muito pouco sobre os problemas do país, a opção alternativa, nos contextos eleitorais, tem sido a ocupação paulatina do espaço político-mediático com várias ações de aparente demonstração de força eleitoral e capacidade mobilizadora, com o objetivo de influenciar a opinião publicada e tentar polarizar e ganhar uma dinâmica ganhadora.

Tem sido esta a receita, desde a inauguração da democracia no nosso país, com pequenas adaptações neste momento, todavia, com os resultados que todos conhecemos.

E, infelizmente, este esforço de influenciar a opinião publicada, nos contextos eleitorais, com recurso a elementos de natureza imagética e política no terreno (suportado por caciques de ocasião), amplificado, momentaneamente, por disputas no contexto digital, nomeadamente no uso das redes sociais, não influencia esta mesma opinião publicada da maneira como os problemas deveriam ser colocados, problematizados e definidos, em prol da criação de condições que permitiriam a transformação da realidade vigente.

Aquilo que tenho assistido, na última semana, em termos de posicionamentos pré-eleitoriais, das diversas candidaturas em presença, ao cargo do presidente de república, com algumas exceções, denuncia a repetição desta receita.

Neste âmbito, Delfim Neves, depois de uma passeata, no norte e sul da capital do país, numa manifestação de força eleitoral e capacidade mobilizadora, apareceu na entrevista (programa Nós Acreditamos),de papo cheio, convencidíssimo da sua inteligência relativamente ao contexto político de intervenção.

Sendo ele um dos políticos mais antigos e com protagonismo relevante, nos últimos anos, na nossa terra, esta interiorização, ainda que subjetiva, da compreensão do contexto político, far-se-ia expressar, com maior ou menor evidência, na referida entrevista.

Este foi, por isso, um dos poucos pontos positivos da referida entrevista que permitiu ao entrevistado discorrer sobre a realidade, política, social e económica, prevalecente no país, num registo, sobretudo, de diagnóstico, no entanto, com uma visão minimalista, contraditória às vezes e pouco aprofundada, sobre diversos temas abordados.

Para além deste ponto positivo, destaca-se, também, na referida entrevista, a falange de apoio de internautas que, num registo inusual de demonstração de força e apoio indefetível ao político em causa, ultrapassando a barreira de milhares de comentários, animaram o referido espaço virtual, em manifestação do apoio ao referido candidato presidencial.

Delfim Neves, por exemplo, acertou no diagnóstico quando reconheceu que, no país, predomina, neste momento, um discurso e praxis de ódio e perseguições, como forma de ataque à tolerância, inclusão e diversidade, com impacto na coesão social e aprofundamento de valores que suportam a nossa democracia mas, por outro lado, teve dificuldades em explicar, de forma convincente, que, sendo ele um dos protagonistas desta nova maioria governamental, não tenha, no entanto, em momento de celebração do tal compromisso político interpartidário, criado condições para acabar com este clima de manifestações de ódios e perseguições políticas no país, querendo, contudo, fazê-lo quando for eleito presidente da república.

De igual forma, Delfim Neves acerta no diagnóstico, quando referiu que o país tem de mudar de paradigma, no contexto económico, criando as bases, tendo em conta a sua particular localização geoestratégica, para se industrializar e, com tal, dinamizar a sua economia, transformando-se num país essencialmente exportador para o mercado circundante da áfrica ocidental constituído por milhões de pessoas.

Acrescentou, posteriormente, que o país não tem, desde a instauração da democracia, um “Plano de Desenvolvimento Económico” que pudesse contribuir para a alteração do paradigma existente e prometeu, caso fosse eleito presidente da república, contribuir para a criação de “uma república renovada”.

No entanto, Delfim Neves não foi capaz de explicar de que forma é que ele, na presidência da república, conseguirá mudar o paradigma económico do país nem tão pouco construir uma “república renovada” sendo que, para tal, a montante, temos um sistema partidário, cada vez mais fragmentado, que se tem transformado, ao longo dos tempos, em “Clubes de Defesa de Interesses Privados”, com “chefes” pré-determinados cuja função primordial é a representação da defesa destes interesses.

Qualquer estratégia de industrialização constitui um forte desafio para qualquer país e exige, indubitavelmente, uma forte e inequívoca liderança política bem como o empenho, abnegação e articulação entre todos os agentes, ao nível governamental e da própria oposição.

Como é que se vai fazer isso num país onde não existe partidos políticos (no verdadeiro sentido da palavra) nem tão pouco“ uma liderança política” (na expressão utilizada, recentemente, pelo anterior presidente da república Pinto da Costa).

Quando questionado no sentido de exprimir a sua preferência pelo sistema de governação mais adequado para o país, tendo em conta a sua longa experiência política, Delfim Neves hesitou e concluiu que não tinha uma preferência particular pelo presidencialismo, semipresidencialismo ou outro sistema qualquer, mas que os considerava, quaisquer que fossem, adequados para o país desde que suportado por um regime democrático.

Ou seja, Delfim Neves foi incisivo na constatação, pobre na argumentação e insuficiente no propósito. Compreende-se, mais uma vez, mal, que, tendo sido ele um dos maiores protagonistas desta solução governativa maioritária, não se tenha lembrado de alertar os seus pares, no contexto adequado, que um “Plano de Desenvolvimento Económico” era uma questão premente e inadiável para o desenvolvimento do país e, como presidente da Assembleia Nacional, não tenha criado condições e pontes para a sua realização, procurando, todavia, neste momento, como candidato presidencial, alcançar tal propósito.

Para além disso, compreende-se mal, também, que, sendo ele um dos protagonistas com maior experiência política no país e estando a concorrer para o cargo de presidente da república, não tenha, neste momento, por convicção ideológica (considerou-se um socialista), motivação pessoal ou partidária, uma ideia clara sobre o sistema de governação que melhor serve os interesses do país neste momento concreto. Se os partidos políticos nacionais não servem para se fazer reflexões pessoais e coletivas sobre estes temas servem, então, para quê?

E esta constatação, infelizmente, tem sido prática de uma parte significativa dos nossos políticos, desde a instauração da democracia no país, com resultados que todos conhecemos na realidade prevalecente nos nossos contextos comunitários.

Isto faz-me lembrar aquela metáfora de um bêbado que acabou de sair de uma taberna, trôpego e sem reflexos nenhuns, tendo deixado perder as chaves de casa, durante a referida bebedeira, e tenta, contudo, encontrá-la debaixo de um único candeeiro que ilumina uma pequena parcela da referida rua e estabelece um pequeno diálogo com um transeunte, sobre tal facto, que, entretanto, passa naquele momento.

Diz o transeunte: tem a certeza que perdeu as chaves de casa aqui debaixo deste candeeiro?

Reponde o bêbado: eu não sei, mas acho que a perdi noutro sítio.

Replica o transeunte: se acha que perdeu a chave noutro sítio por que razão a procura aqui?

Treplica o bêbado: aqui pelo menos tem luz e eu posso encontrá-la.

Temos, de facto, uma tendência quase suicidária, para adotar soluções fáceis, sem reflexão e estudo, para determinados problemas, noutros casos procurar soluções simplistas para problemas complexos ou, noutros casos, ainda, por inaptidão ou algo mais grave, como o bêbado referenciado anteriormente, mantermo-nos na nossa zona de conforto, insistentemente, debaixo do candeeiro procurando a chave, mas, todavia, sabendo de antemão que ela não está lá.

Temos, de facto, muito por fazer para mudarmos de paradigma.

Adelino Cardoso Cassandra