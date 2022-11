A vida humana importa, o bem-estar de STP é urgente!

São Tomé e Príncipe, um Estado insular e de uma economia fragilizada, absolve-se muito pela sua conjuntura nacional de alternância política e, por vezes, de instabilidade político-partidária. E face às incertezas em relação ao futuro, impera no seio são-tomense, hoje mais do que nunca, o receio de um futuro comprometido e de um país no limiar de um precipício.

Ora, em pauta, a política constitui-se um conceito em si polémico. Não poderia ser diferente em São Tomé e Príncipe. A política expressa os diversos interesses em conflito na sociedade. O “árbitro” deste jogo é – ou deveria ser – o povo (essa entidade abstrata que significa tudo e nada). A política nutre-se da polémica: os vários interesses econômicos, sociais, partidários, egoístas etc., se manifestam através da disputa de ideias e propostas em permanente colisão e negociação. Já Aristóteles, em sua obra A Política, afirmou que “o fim da política não é viver, mas viver bem”. A ideia que temos hoje de que a política é a luta constante pelo bem comum, pela justiça, o bom governo etc., remonta à tradição aristotélica, à filosofia política de Platão e ao pensamento cristão medieval.

Se a política é, como afirmamos, essencialmente a oposição e luta entre interesses diferenciados e antagônicos, então, a ideia de política como a busca incessante do bem-comum é um projeto irrealizável nos marcos da própria existência da política. E os dias que correm na nossa República, São Tomé e Príncipe, acusa a questão. Enfim, Maquiavel, culpado da acusação, “política é sobretudo a arte de conquistar, dominar e manter o poder político”.

Desmistificar a ilusão democrática da política e do Estado como agentes do bem comum, parece-me um bom começo. Polémico, é verdade. Mas o que seria da política se não pudéssemos polemizá-la!? Suprimir o pensamento divergente foi – e ainda é – o sonho dos ditadores de ontem e dos que estão por aí, de plantão, disfarçados sob as máscaras de democratas de última hora.

Quando a política deixa de servir o Bem-Estar da sociedade, ela enxovalha vidas alheias e inocentes (povo), o destino da nação e compromete o desenvolvimento nacional. Ser agente da política, ou político, como quisermos, devia ser por legitimidade e honra e não devia ser tomado pela força ou cúpula, pela ganância ou interesses iludentes.

Onde reside, efetivamente, o interesse e a vontade Política dos agentes ou políticos da república democrática de São Tomé e Príncipe? É legitima e expressa as suas vontades de servir e forjar o desenvolvimento e bem-estar da sociedade são-tomense?

Quando a política de um Estado é tomada pela ganância, a vida humana da sua gente deixa de ser um direito supremo e universal, digno de respeito supremo; os valores democráticos como a justiça, a soberania das instituições, a liberdade de expressão e, acima de tudo, o bem-estar coletivo (a educação, a saúde, a segurança, alimentação, empego, a paz) transformam-se em reféns dos sufrágios.

Enfim, numa atual fase do governo e da própria história democrática do país, importa mais a harmonia, a disciplina política, a transparência, o trabalho, a vontade política, o patriotismo a concordância, o respeito e cumprimento da constituição, a aceitação de um trabalho conjunto, a colaboração inclusiva e coletiva, o conhecimento da evolução da situação internacional para iluminar o entendimento da estratégia nacional etc.

Definitivamente, São Tomé e Príncipe não dispõe mais de muito oxigénio para andar a navegar debaixo da água. Não precisamos mais de cenário político que atrase o processo da estabilidade e desenvolvimento. Aliás, a vontade do povo expressa no sufrágio, de há poucos tempos, é também um direito a ser respeitado, por mais que uns e outros não concordem.

Serei o culpado da acusação se questionar: a Vida humana importa? O bem-estar de São Tomé e Príncipe é urgente? (…) E provavelmente, serei vítima se responder: Sim, a Vida humana importa. Sim, é urgente o bem-estar de São Tomé e Príncipe.

Euclides das Neves

Curso Superior em Filosofia, mestrando em Diplomacia e Relações Internacionais